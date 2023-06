Mirian («con ‘n’ al final porque así lo quisieron mis padres») Álvarez Mon es uno de los cuatro concejales electos del PP de Allande. Este partido gobernará el mandato político local que se abre tras un pacto con el único edil de Allandeses Independientes. Desde su casa de Allande, Mirian, de 29 años, ingeniera de telecomunicaciones y empleada como ingeniera de datos en una empresa de Gijón, atiende -agradable como ella- es la llamada de este periódico. Su fama no buscada llegó de la mano de una desgracia. Es una de las hijas de la mujer, Luscinda Mon, que falleció en noviembre de 2021 en el corredor del Narcea (AS-15) víctima de accidente de tráfico provocado por un argayo, a los 59 años. No quiere causar compasión ni enfocar esta entrevista como un drama. Sólo desea, como muchos políticos de pueblo, ayudar a cambiar la vida de sus convecinos «para bien». En esta entrevista desvela cómo se siente, cómo afronta el cargo político que ostentará y qué deseos tiene para Allande y para la comarca, una zona de Asturias «a la que mis padres me enseñaron a amar".

–Trabaja en Gijón y será concejala en Allande.

–Vivo entre Gijón y mi pueblo, Tarallé. Puedo teletrabajar, entonces desarrollo parte del trabajo de oficina en Gijón y el resto, aquí.

–¿Tiene buena conexión a internet? Es una de las grandes batallas de los concejos del interior y rurales.

–En mi pueblo sí, aunque en el de al lado no. Queda mucho trabajo por hacer.

–¿Es la primera vez que se implica en política?

–Sí. Pero la política es algo que siempre me inquietó. A través de la política se toman decisiones que de verdad afectan a tu vida. Mariví (la candidata a la Alcaldía del PP y futura alcaldesa) contactó conmigo y le dije que sí, que quería ayudar. Ella formaba parte de la plataforma del Suroccidente "Por unas carreteras dignas" y quiso involucrarse de una forma más directa. Y es cierto que hay que exigir y pedir cosas; responder por los vecinos.

–Ha elegido el PP como partido. Cuéntenos el motivo.

–Mi ideología es más afín al PP que al PSOE. También hay que ver cómo estamos en Allande y cómo en la comarca. En Allande lleva gobernando el PSOE desde hace 19 años y en Asturias casi cuarenta. En este tiempo los socialistas han tenido tiempo de actuar, pero han demostrado que las cosas no van a mejorar con ellos. Nuestra zona está cada día peor.

–La muerte trágica de su madre marcó un antes y un después en la comarca. Se creó una plataforma todavía activa que lucha por mejores infraestructuras.

–Está claro que cuando una situación así te afecta en lo personal te obligas a involucrarte más. Lo que sientes es impotencia porque quienes tienen herramientas para evitar que esas desgracias pasen miran para otro lado y se excusan en lo absurdo. Sólo pedimos una carreteras dignas y seguras que hoy en día no tenemos. Es una prioridad. Pero, sinceramente, no quiero centrar la entrevista en ese hecho.

–¿Qué argumentos encontró absurdos?

–Que digan que todo lo que pasa es por el cambio climático, por ejemplo. Es absurdo también que piensen que luchan por los vecinos con la inversión y los plazos del plan del Suroccidente. Antes que ser político y asegurarse un puesto, hay que ser persona.

–¿Cómo afronta su nueva etapa en la política?

–Soy joven y tengo muchas ganas de trabajar por el concejo. Llevamos muchos años decreciendo a pasos agigantados. En Allande hay mucha gente que quiere desarrollar su plan de vida, hay ganaderos que necesitan ayuda. Aquí llegas y viajas al pasado. En algunos pueblos no hay ni señal de televisión. El sector turístico no está desarrollado. No tenemos, por supuesto, buenas infraestructuras y sin una buena conexión a internet no disfrutamos de todos los recursos que ofrece la tecnología... Yo sí pienso que en Asturias hay ciudadanos de primera y de segunda. Basta con saber que en algunos pueblos no ven algunas cadenas de televisión o no tienen directamente señal. No pueden llamar por teléfono. Otros, sin embargo, tienen 5G.

–Usted es ingeniera de telecomunicaciones. ¿Hay solución?

–Cuando se quiere y se apuesta, llegan las soluciones. Hay que poner dinero y ganas en hacer las cosas.

–¿Qué meta se marca este mandato político?

–Me gustaría devolver a los ganaderos el mérito que tienen porque son la economía de Allande. También quiero lograr infraestructuras porque merecemos buenas comunicaciones. Hay gente mayor que está aislada por esta carencia.

–¿Canalizó el PP el descontento del Suroccidente? ¿Cuál es su impresión?

–La gente sin duda estaba descontenta. Cuando ves que no reaccionan a las exigencias de tus vecinos te apoyas en las personas que pueden ofrecer algo mejor. El Suroccidente alzó la voz por sus vecinos. Y muchas reivindicaciones de los concejos son comunes. Esta fue en su día una de las zonas más potentes de Asturias. Yo creo que si hubiera, por ejemplo, buenas comunicaciones, viviría en mi pueblo feliz. Pero al final tienes que irte lejos para tener acceso a los todos los recursos. Eso te obliga a buscarte la vida fuera, a buscar oportunidades en otro lugar.

–¿Cómo será el Suroccidente del futuro?

–Espero que mejor que el de ahora, con niños y con oportunidades. No podemos esperar veinte años a que sea así, en ocho años tiene que cambiar. No podemos pensar en esta zona como un lugar del fin del mundo para los retiros espirituales. Hoy por hoy hay proyectos que están en marcha como la residencia de mayores y espero que ahora no se juegue con los colores políticos y que las tramitaciones sigan su curso, que esas palabras no sólo sean política de campaña electoral.

–¿Se siente respaldada por sus vecinos?

–Cuando estuvimos en campaña la gente era agradable y amable. Tenían ganas de cambiar, estaban con nosotros.

–¿Y su familia? ¿Está de acuerdo con el salto que ha dado a la política?

–Sí, me apoyan.

–Tiene 29 años, es joven para involucrarse en política teniendo en cuenta la media de edad de los candidatos y los concejales electos del Occidente.

–Yo no tengo necesidad de vivir de la política. No tengo aspiraciones políticas. Mis padres me enseñaron a amar esta tierra con todo el corazón, nos jugamos lo que heredamos. Hay que tener respeto y cuidar el legado que nos han dejado. En esa tarea todo el mundo suma, pero la gente joven aporta energía y ganas. Desde el PP de Allande tenemos intención de contar con la gente joven sí o sí porque no hace falta estar en la política para estar involucrado con tu pueblo o concejo. En el Ayuntamiento tendrán un apoyo para hacer o lograr cosas.

–¿Sabe qué concejalía dirigirá o tiene alguna predilección?

–No. Aceptaré lo que decida el grupo. Yo creo que sí se deberían tener en cuenta los conocimientos de cada uno en los distintos ámbitos para hacer el reparto.

–Han pactado con el único concejal de Allandeses Independientes, Aniceto Álvarez, «Tito». ¿Cómo valora esta acuerdo?

–En un concejo pequeño no deberían contar los colores porque todos buscamos el mismo fin, que el concejo mejore. Ahora todos estamos perdiendo.

–Parece usted una personas enérgica. ¿Podrá con su trabajo y su responsabilidad en el gobierno allandés?

–Cuando me propongo algo voy a por ello. Me gustan los retos. Los allandeses confiaron en nosotros y queremos devolverles esa confianza con resultados. Estoy convencida de que se puedan hacer muchas cosas.

–Le gusta Allande. Véndanos sus bondades.

–Este concejo me da paz. Puedo teletrabajar aquí, soy feliz... salgo a la terraza cuando acabo y doy un paseo. Es un privilegio poder tener y poder hacer eso.

–¿Qué cree que le diría su madre?

–Mi madre estaría orgullosa. Siempre fue una persona luchadora. Mis padres me transmitieron el valor del respeto y del cuidado a la familia. Me enseñaron a valorar a la familia por encima de todo. Mi madre era una persona fuerte y salía adelante en situaciones difíciles, peleaba. Dicho esto, no quiero que se victimicen las cosas.