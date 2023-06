La piscina de agua salada de Tapia de Casariego se ha convertido en un punto de interés turístico que llama la atención de medios especializados como National Geographic. Lo hace por ser un paraje con gran valor paisajístico donde se puede disfrutar de agua marina estando protegido del oleaje, y por su "singular" historia. Pasó de ser un lugar abandonado a cumplir con el fin que se le dio (piscina de acceso libre) desde 2010, año de su inauguración.

Dice el estudioso de la historia de Tapia de Casariego Diego Fernández que es "un lujo" contar con este servicio y espacio. Y lo es no sólo por la piscina en sí o el lugar donde se encuentra, sino por la historia que cuenta. Como buen documentalista, Fernández informa del origen con precisión. Fue Tapia de Casariego uno de los puertos donde se concentraban más langostas, capturadas con destino a Francia. "Entre los años 1880 y 1914 casi 800.000 langostas partieron de este puerto con destino a Burdeos; entonces se conservaban en viveros flotantes", detalla. Esta fórmula tuvo que repensarse para dar mayor seguridad a los barcos atracados en el puerto, ya que en plenas marejadas ponían en riesgo las embarcaciones. Primero, se promovió la creación de una pequeña cetárea cerca del muelle del Rocín. "Sin duda, de pequeña capacidad para el material que se movía", cuenta Fernández.

Un empresario de Ortigueira (Lugo), Baldomero Soto López, dio con la solución. Se fijó en ese hueco que hoy es la piscina de agua salada tapiega. Por la orografía resultaba perfecto para la tarea. "Empieza a funcionar en 1901 y entre los años cuarenta y cincuenta se amplía y pasa a estar gestionada por un grupo vasco", añade el historiador. Estaba dividida en tres y entonces sí tenían cabida las langostas que seguían partiendo desde Tapia de Casariego. La actividad duró hasta 1967 y entonces "aquello quedó en el olvido y el abandono", apunta Fernández, quien añade que desde 1993 los sucesivos gobiernos tapiegos rondaron la idea de hacer de la antigua cetárea una piscina de agua salada. Se logró en mayo de 2010, siendo Gervasio Acevedo (PP) alcalde.

El exregidor, que lo fue desde 1999 a 2011, explica que desde su punto de vista el origen de todo tiene mucho que ver con una visita fortuita a la capital de Tapia del entonces Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. "Inauguró unas obras en A Coruña y le invité e pasar por Tapia", recuerda Acevedo, quien además de alcalde era entonces diputado en el Congreso. Matas visitó la capital tapiega y en aquel paseo por la villa Gervasio Acevedo contó al ministro su idea de hacer una piscina de agua salada. "No me dio muchas esperanzas ,pero seguimos con la idea", indica el exalcade. Meses más tarde, Acevedo se puso en contacto con el gabinete del ministro "y finalmente logramos la financiación". Recuerda que hacer de la cetárea una piscina "fue uno de los proyectos de costa más interesantes de entonces; había unos doce a nivel nacional", profundiza Acevedo y añade que la obra no fue costosa porque se pudo aprovechar el muro de hormigón. Sí resultaron tediosas las labores de limpieza porque en el fondo "había mucho material putrefacto".

La piscina se abrió en 2010 y desde entonces "no ha dejado de ser un lugar muy especial para tapiegos y visitantes", apunta Diego Fernández. "Se recuperó de la mejor forma posible y creo que para Tapia es importante porque es parte de su historia", opina. Hoy en día luce perfectamente recuperada tras estar cerrada dos años al detectarse desprendimientos en el talud. Se reabrió al público en el verano de 2021 de la mano de la socialista Ana Vigón.

El futuro alcalde, Pedro Fernández, recuerda además otra historia singular que guarda este lugar y está relacionada con el paisanaje tapiego. La famosa piscina de agua salada lleva desde agosto de 2021 el nombre de Antonio Alonso Bedia, "Toño del Moderno", vecino muy querido en Tapia, fallecido en enero de este año, y valedor del servicio de salvamento y socorrismo del concejo durante 14 años.