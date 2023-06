La abstención de la única edil de Foro Asturias devuelve la alcaldía al PP en Ibias

Gemma Álvarez (PP) regresa a la alcaldía de Ibias después de la moción de censura presentada por el PSOE con el apoyo de una edil de Nós por Ibias que la apartó del cargo el pasado mes de diciembre. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, la abstención de la edil de Foro Asturias, Sandra Linares, dio el gobierno a la lista más votada, en este caso el PP, que aunque empatado con el PSOE en el número de concejales, cuatro, sumó tres votos más en las pasadas elecciones.

Durante el pleno, Gemma Álvarez manifestó su deseo de que la edil de Foro Asturias pueda entrar a formar parte del equipo de gobierno. “Espero que quiera formar parte del gobierno aunque haya decidido abstenerse. Todo el trabajo al que vamos a dar continuidad ahora empezó siendo ella teniente de alcalde conmigo y yo creo que para dar estabilidad al Ayuntamiento lo mejor sería que formase parte de gobierno”, expuso la recién nombrada alcaldesa de Ibias, que reconoce que les une “una buena relación y nos entendemos bien a la hora de trabajar”.

Ambas formaron parte del gobierno surgido de las elecciones de 2019 y que se mantuvo hasta la moción de censura presentada en diciembre. Entonces Gemma Álvarez se hizo con la alcaldía a pesar de contar con un solo concejal y gracias al apoyo de los dos ediles de Foro y de los dos de Nós por Ibias, formación a la que pertenecía Sandra Linares, desbancando al PSOE que contaba con cuatro concejales.

Sandra Linares asegura que su abstención fue una decisión “muy meditada y pensada, tuvimos varias reuniones con ambos partidos pero no se llegaron a acuerdos, no hubo entendimiento aunque no hubo ninguna línea roja”, confiesa. No obstante, la edil de Foro considera que desde la oposición “podemos sacar muchas más cosas que a lo mejor con un pacto de gobierno, porque habrá que sentarse a negociar más todas las propuestas” y está segura de que no habrá problema para llegar a acuerdos con Gemma Álvarez.

En cuanto a la posibilidad de entrar en el gobierno, señala que no “cierra la puerta”, pero que será una decisión “a valorar más adelante si ella hace esa llamada”.

La nueva alcaldesa avanzó que lo primero en lo que se pondrán a trabajar es en “no perder los proyectos que ellos (por el PSOE) eliminaron nada más llegar, realizar licitaciones pendientes y ver qué podemos hacer este año porque ya no tenemos absolutamente nada de dinero, lo gastaron todo”.