A las diez de la mañana del próximo lunes el hasta ahora alcalde en funciones de Cangas del Narcea, el socialista José Victor Rodríguez, estará sentado en su despacho de abogados de Oviedo. Regresa a su vida laboral, tras no presentarse a las elecciones municipales del 28 de mayo después de ocho años como regidor. Se va y deja la política de primera línea, pero lo hace, según dice «de la mejor forma posible, con romanticismo». Porque ayer, a menos de 24 horas de dejar su puesto, casó tres parejas.

«Lo que nunca pasó desde que estoy en la Alcaldía, y menos, un viernes», cuenta. Todos los contrayentes quisieron que él oficiara la boda civil y por ello hicieron lo posible con el calendario. Además, durante los mandatos de Rodríguez no fue habitual que el Alcalde hiciera de maestro de ceremonias. «Sólo si lo pedían expresamente porque suelen casar los concejales o la teniente de alcalde», concreta. Sorprendido por el cariño, agradece el interés de sus vecinos por "contar conmigo en un día tan importante de sus vidas". Todos los miembros de los matrimonios recién formados, salvo una de las novias, de Chile, son cangueses.

«Me gusta esta forma despedir el cargo porque me parece romántica, al final, la gente te aprecia», señala Rodríguez, quien no muestra pena por abandonar la Alcaldía o dejar la política municipal en el Ayuntamiento, aunque mantiene su responsabilidad orgánica en la Agrupación socialista canguesa.

Las bodas se celebraron a las 13.00, a las 17.00 y a las 18.00 horas de ayer y la larga jornada no dejó al alcalde en funciones reflexionar sobre el pleno de investidura de este sábado. Dejará el bastón de mando para dárselo al candidato del PP, José Luis Fontaniella, quien hizo una dura oposición. Dice Rodríguez que desea lo mejor al futuro líder municipal, pero también aclara que sobre su gestión se han dicho "muchas mentiras". No está el Ayuntamiento de Cangas del Narcea arruinado porque "dejo cuatro millones de euros y eso es una realidad". Tampoco tuvo problemas de solvencia, explica Rodríguez: "Más bien administrativos porque durante dos años no tuvimos secretario y eso nos afectó muchísimo". "Yo sí me encontré con un Ayuntamiento endeudado", apunta en alusión a la gestión de su predecesor en el cargo, el mismo que ahora volverá a ocupar la Alcaldía. La carga burocrática y administrativa, lamenta el alcalde saliente, dejó al Ayuntamiento sin opciones para poder hacer las tramitaciones en el tiempo que deseaba el equipo de gobierno, dirigido el mandato que concluye por los socialistas junto a Izquierda Unida., incide Rodríguez.