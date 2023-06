"El camino para llegar aquí no ha sido fácil", sostiene el independiente Francisco Javier Vinjoy, que gobernará Castropol en solitario

No hubo acuerdo de gobierno en Castropol y Francisco Javier Vinjoy, líder de la candidatura independiente Castropol Avante, gobernará el concejo en minoría. "En política no vale todo. El camino para llegar aquí no ha sido fácil", reconoció Vinjoy en su discurso, en una clara referencia al proceso de primarias celebrado en la Agrupación socialista que propició su salida del PSOE para crear la agrupación independiente de electores que logró ser la lista más votada en el concejo. Finalmente, ha logrado retener el bastón de mando gracias a la abstención de PP (tres ediles) y PSOE (otros tres ediles) y se comprometió a gobernar "para todos", al tiempo que confía en llegar a acuerdos puntuales con los grupos de la oposición.

"Nuestras actuaciones siempre han estado enmarcadas en la aceptación de las normas, en la transparencia, en la igualdad de oportunidades y en el respeto a las personas. Por todo ello y porque sabemos que dentro de cuatro años terminará este ciclo, desarrollaremos nuestro plan de trabajo dentro de las normas y con la mejor de las éticas posibles", añadió Vinjoy ante un abarrotado salón de plenos. Pidió a la oposición "absoluta responsabilidad y respeto anteponiendo las necesidades de Castropol a los intereses partidistas", convencido de que "para hacer una buena labor de gobierno se necesita una oposición constructiva". Sobre este aspecto y a preguntas de los periodistas reconoció que no fue posible ningún acuerdo con los partidos de la oposición, pero "estamos dispuestos a seguir hablando con el resto de los grupos para llegar a acuerdos de gobernabilidad y estabilidad institucional". Vinjoy, que encabeza un equipo de cinco ediles, se mostró "absolutamente convencido de que el mayor orgullo y lo que más honra a una persona es ser nombrada concejal o alcaldesa de su pueblo, porque son los políticos más cercanos, los que escuchan y comparten y los que deciden el camino para hacer de su municipio un lugar mejor para compartir y para vivir". En este sentido, se comprometió a trabajar duro para sacar adelante las cien propuestas de su "ambicioso" programa electoral. El regidor expresó como líneas claves de trabajo la defensa de políticas sociales y a la vez transformadoras, el fomento de la participación ciudadana o la mejora de los servicios para jóvenes y mayores. En cuanto a proyectos concretos expresó la necesidad de "disponer de un consultorio médico adaptado al siglo XXI", así como lograr una nueva promoción de viviendas protegidas. "Cada compromiso será abordado con fuerza y dedicación, intentando desde el primer momento que el programa electoral se haga realidad", añadió. Al inicio del pleno se dio cuenta de la renuncia a su acta de concejal de quien fue cabeza de lista del PSOE, Arturo Álvarez. Su lugar ha sido ocupado por la siguiente concejala de la lista socialista: María José Díaz. Tanto PP como PSOE presentaron sus propios candidatos a la investidura (Marcos Fernández y Pamela Pérez, respectivamente), si bien no lograron el respaldo. Así las cosas, Francisco Javier Vinjoy inicia su segundo mandato al frente de Castropol, el primero como independiente.