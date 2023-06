El reelegido alcalde socialista de Valdes, Óscar Pérez, promete, con su amplia mayoría, un gobierno "centrado en el desarrollo rural"

El reelegido alcalde de Valdes, el socialista Óscar Pérez, logró la mayoría más amplia de la historia democrática Valdés y por ello afrontó el pleno de investidura con la mayor de las alegrías. El PSOE sienta este mandato a 12 ediles de los 17 que componen la Corporación municipal. Triunfante y seguro, el ya regidor volvió a tomar el bastón de mando y se apuró para dar las claves de su mandato: estará centrado en el desarrollo rural. "El desarrollo rural tiene que marcar un hito", indicó.

Pérez no dudó en concretar qué desea hacer en el concejo. En lo material, son tres las cosas que persigue: acabar la obra del cine Goya para dotar a Luarca de un gran auditorio, ampliar el polígono industrial Barcia-Almuña y crear en el entorno de la antigua imprenta Pérez del Río un amplio aparcamiento. Sin hacer alusiones a su mayoría en el pleno, aunque sabedor de que le permitirá gobernar con estabilidad y un numeroso grupo de personas para poder trabajar en diversos frentes (11 ediles más el propio alcalde), comentó que también desea que el concejo valdesano acapare investigación. "No me refiero al ámbito divulgativo, quiero ir más allá y que aquí se haga ciencia", apuntó y puso como ejemplo el Bosque-Jardín Fonte Baxa, donde la Universidad de Oviedo desarrolla proyectos experimentales desde pocos meses. "El gobierno tendrá margen de maniobra y partimos de las mejores condiciones (económicas)", señaló. En los próximos años, anunció, se invertirán 4,8 millones de euros procedentes de las Unión Europea. Tres irán a partir a la rehabilitación integral de La Capitana, 1,5 a desarrollos turísticos y 300.000 euros a la escuela infantil Luis Ochoa de Luarca y a la futura escuela infantil de Trevías.

En el plano más político sólo apuntó, ya al final de su intervención, que él y su equipo "hemos entendido el mensaje, porque tenemos el 65 por ciento de los votantes", apuntó. Será el suyo, por ello, un gobierno "estable, sólido e integral".

En la oposición, están el PP, con cuatro concejales (uno de ellos ausente en el pleno de investidura por estar de viaje) y Foro Asturias (FAC), con uno.