La gallega María del Carmen Pérez tiene 74 años y no se pierde "por nada del mundo" la popular Travesía de la Costa Naviega, una caminata organizada por el grupo Peña Furada de Navia a la que los años no restan éxito. Contó este domingo la mujer que hace 12 kilómetros diarios (24 los domingos) y que por ello puede caminar con paso rápido por la senda naviega. Lo que ve "me impresiona sí o sí, aunque conozca la ruta", dijo. La actividad maravilla a los asistentes por el paisaje de la costa, lo cuidada que está la ruta, el ambiente y la organización.

Lo sabe bien la también gallega Pepi López a quien el entorno le transmite "«paz; lo que al final buscamos todos". La cita es un éxito porque así lo dicen las cifras: el grupo Peña Furada sumó 1.620 participantes. Como anécdota, algunos se quedaron sin el bollo que se prepara para la ocasión porque la participación desbordó las previsiones y, también, la inscripción. El presidente del colectivo naviego, José Santos, agradece la participación, la implicación de empresas privadas y públicas y los comentarios, que siempre son positivos, de la gente. "Necesitamos trabajar mucho para que todo salga bien, pero al final, merece la pena", apuntó. Entre los asistentes se encontraba el naviego residente en León Ignacio Martínez. Recorrió la travesía con su novia, Elena Yogueros, y su amiga, Raquel Fernández. "Si puedo, vengo sin dudar", concretó. Este año, conocieron por primera vez la ruta su amiga y su novia. La primera no dudó en opinar sobre la travesía cuando sólo había hecho una parte del recorrido: "Es maravilloso todo: el paisaje, la gente y la organización", señaló. Manuel Gayol es de Navia y uno de los fieles al encuentro. Lleva 16 años (cuenta con 76) haciendo kilómetros cada día. Caminar "es como una droga", manifestó. Y hacer la senda naviega todos los años "es obligado" porque siempre se conoce gente y siempre "se hace especial para alguien de Navia". Ramón Busto hizo la ruta acompañado de María Jesús Lobeto y Vanesa Braña. "Cada año te encuentras con algo que no viste el anterior, como en la ruta del Cares, ése es uno de los encantos", contó. Después de casi cinco horas caminando, Charo López no dudó con contar sus sensaciones: «Estoy encantada porque todo es maravilloso», reflexionó. Mercedes Acevedo es de Brieves, en Valdés. Hacía años que no participaba por eso ayer tenía especial interés por la actividad. "Te vas acordando de paisajes", contó. La organización repartió chocolate al inicio, bollo más tarde y después sangría para que los participan se sintieran cómodos y atendidos. El día es «señalado» para grupos de montaña de Asturias, Galicia y Castilla y León.Testigo de todo ello fue Óscar Álvarez, vecino de Vigo, quien vio pasar a cada uno de los asistentes desde el mirador de Barayo, donde suele pasar la mañana sentado en un banco. "Algo así no pasa en todo el año", dijo con una sonrisa: "Y lo que ves en los senderistas es vida".