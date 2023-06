La ausencia del candidato del PP de Vegadeo, Armando Pérez, en el pleno constitutivo del Ayuntamiento del pasado sábado está dando mucho que hablar en el concejo veigueño. Sin embargo, Pérez resta importancia al asunto, alegando que no tomará posesión hasta que se aclare su posible incompatibilidad, al tener un contrato relevo en el Ayuntamiento. Sin embargo, deja claro que su intención "es estar ahí y tomar posesión enseguida". En este sentido, se compromete a ejercer como líder de la oposición "con el mayor rigor posible".

Armando Pérez explica que su situación es particular ya que, pese a ser trabajador municipal con un contrato relevo, ya ha realizado todas las horas que le correspondían en el Consistorio. "En su momento pedí al Ayuntamiento que me autorizaran a hacer las horas seguidas, así que ya acabé mi vínculo laboral con el Ayuntamiento", aclara. No obstante, formalmente el contrato relevo sigue vigente hasta abril del año que viene, cuando Pérez, que lleva treinta y siete años en las oficinas municipales de Vegadeo, se jubilará.

Ni el secretario municipal ni su propio partido han podido darle aún una solución, pues la jurisprudencia al respecto no está clara. "De momento estoy esperando. El secretario me ha dicho que es una situación que no se ha dado hasta ahora, pero que en todo caso es el pleno el que quita o da la incompatibilidad y que si el pleno lo autoriza, no hay problema. También quiero dejar claro que no hay plazos para la toma de posesión del acta", añade, al tiempo que lamenta que el PSOE esté criticando esta situación. Desde la Agrupación socialista consideran una "anomalía" constituir el pleno solamente con diez concejales, pero el líder popular opina que "lo que les da miedo es que los vaya a controlar". En este sentido, se muestra muy crítico con la gestión del Alcalde, César Álvarez, al que considera "un problema para Vegadeo".

Pérez, que está convencido de que podrá tomar posesión antes de lo previsto, ha logrado mejorar notablemente los resultados del PP con respecto a 2019 cuando la formación logró un único concejal, frente a los cuatro que tiene ahora. Completa la oposición un edil de Foro Asturias y otro de Izquierda Unida, que no pondrán fácil el gobierno en minoría al socialista César Álvarez "Mourelle".