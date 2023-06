La popular Montserrat Fernández (Gijón, 1977) llegó este lunes a las ocho de la mañana a su nuevo puesto en el Ayuntamiento de Tineo y, a las dos de la tarde, atendió la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para analizar su primera jornada como Alcaldesa. Esta ganadera y vecina del pueblo tinentense de Busllón es la primera mujer que se sienta en la Alcaldía de este concejo del Suroccidente, donde el PP gobernará en coalición con Vox dando el relevo a veinte años de gobiernos socialistas. Fernández, que es concejala desde el año 2015 y secretaria de Medio Rural del Partido Popular, estará liberada a jornada completa y, además de las funciones propias de Alcaldía, asumirá el área de Medio Rural y posiblemente alguna competencia más pendiente de concretar. También está por determinar su salario como regidora y espera convocar el pleno de organización municipal "a la mayor brevedad posible" para que su equipo de trabajo pueda ponerse en marcha.

-¿Cómo fue el primer día?

-Fue una primera de contacto, realicé mis primeras firmas y todo bien. Estamos organizando el trabajo, analizando lo que hay y lo que está pendiente de hacer.

-¿Primer tema sobre la mesa?

-Lo más urgente ahora mismo son las fiestas de San Pedro, que son la semana que viene, y el concurso de caballos que es el día 1 y 2 de julio. También hay varias competiciones deportivas esta temporada. Tenemos que ver con la interventora lo que está contratado y lo que no, así que lo tenemos todo un poco en el aire.

-¿Ya se han cerrado las liberaciones de su gobierno?

-Yo me voy a liberar a jornada completa y los demás no sabemos aún porque lo hay que analizar con intervención.

-Usted regenta una ganadería en su pueblo de Busllón ¿es posible compatibilizarlo con el Ayuntamiento?

-Ahora mismo está asumiendo el trabajo mi hijo, con el que tengo una sociedad. Le tocará asumir el trabajo en mayor medida, con la ayuda de mi marido y yo intentaré ayudar en lo que pueda.

-¿De qué le servirá la experiencia en la ganadería para llevar las riendas del consistorio?

-Una ganadería tiene poca similitud con un Ayuntamiento, pero en todo lo relacionado con el medio rural y montes sí que puedo aportar mi experiencia de casi treinta años como ganadera. Va a haber una concejalía específica de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Montes, que asumiré yo y que será más amplia que la que existía hasta ahora. Tineo es todo rural, puerto de montaña.

-¿El gobierno anterior del socialista José Ramón Feito prestaba atención suficiente al medio rural?

-No sé si se miraba suficiente, pero nosotros vamos a poner el foco en él. No te voy a decir lo que hicieron mal los demás porque creo que todas las cosas se pueden mejorar siempre y vamos a partir de ahí.

-¿Qué repercusión ha tenido su pacto de gobierno con Vox?

-Somos un equipo de gobierno y vamos a trabajar mano a mano para Tineo, yo no he percibido ninguna crítica y me parece que es lo que los tinetenses han votado y es lo que vamos a hacer.

-¿Se siente cómoda con Vox?

-Me siento cómoda con cualquier persona que venga a trabajar.

-¿Qué mensaje traslada a los vecinos tras este cambio histórico tras veinte años de gobierno socialista?

-Queremos hacer un Ayuntamiento de Tineo cercano. La Alcaldía y los concejales van a estar a disposición de lo que pueda necesitar la gente. Cualquiera que necesite algo del Ayuntamiento va a ser atendido. Les digo que no tengan miedo de venir a hablar con nosotros porque esto va a ser un mano a mano y lo que queremos es que la gente venga a contarnos sus problemas. Pretendemos ser la solución a sus problemas, no la causa.

-¿Cómo ve ahora mismo Tineo?

-Siempre he dicho que soy una enamorada del concejo, a mi me encanta Tineo desde que era pequeña y venía a pasar los veranos al pueblo de mi padre, Monteoscuro. Años después conocí a mi pareja y llevo casi treinta años viviendo en un pueblo muy cercano, en Busllón. Mi visión de Tineo es que necesita la finalización de la Autovía de La Espina, necesita que se excluya al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), necesita una buena gestión para que funcione bien y no haya retrasos en determinadas cosas y eso es en lo que vamos a insistir.

-O sea que la mejora de las carreteras va a estar en su primera línea de actuación.

-Exigiremos mejoras en las que dependen del Principado y del Ministerio y en las locales, según veamos los presupuestos municipales, que ahora mismo están prorrogados, pues decidiremos. Esa prórroga es un obstáculo que tenemos, pero en cuanto veamos el presupuesto organizaremos el trabajo, las obras y los desbroces. Es un trabajo que requiere muchísima organización.

-Parte del vuelco electoral en Tineo y en el Suroccidente en general se achaca al malestar de la ciudadanía por la situación de la comarca, en primer lugar de las carreteras. ¿Lo ve así?

-Todo el Suroccidente asturiano no solo Tineo ha sido históricamente maltratado por las diferentes administraciones competentes, tanto la regional como la autonómica. Es cierto que desde hace unos años para acá ha sido doblemente maltratado porque se nos ha engañado, no solo han dejado de hacerse cosas, sino que se nos ha engañado y un ejemplo es la carretera AS- 219, la carretera de Navelgas a Naraval. Ya insistía en ello desde la oposición y es algo en lo que vamos a estar vigilantes y pendientes todos los días a todas las horas. Vamos a estar pendientes de que haya un presupuesto de carreteras tanto en el gobierno del Principado como en el Ministerio que contemple las diferentes necesidades que hay en Tineo. El concejo es uno de los más extensos de Asturias y las carreteras tienen muchísimas necesidades. La As-15 (conocida como Corredor del Narcea) está en las condiciones que está, la AS-219 tiene las obras paralizadas... y somos la única comarca de Asturias que no tiene una Autovía que llegue a ella. Creo que el abandono en el que nos ha mantenido todos estos años de gobierno socialista ha sido histórico y vamos a intentar revertirlo y ¿cómo se hace eso?, pues insistiendo todos los días y todos los meses del año y a todas las horas con cualquier persona que nos reunamos.

-El PP se ha hecho con la mayor parte de los gobiernos del Suroccidente. ¿Ha contactado ya con sus colegas?

-El contacto con ellos es constante, pero ya lo era antes de las elecciones. Siempre hemos hecho piña porque es lo que nos toca. Las necesidades de Allande, Ibias o Cangas del Narcea son las mismas que las de Tineo y es algo que tenemos que luchar y trabajar entre todos. Vamos a ir de la mano los cuatro y entiendo que Degaña, aunque tenga un gobierno socialista, también, porque lo que sea bueno para nosotros también lo será para este municipio. Que sea de diferente signo político no es un obstáculo para luchar juntos por nuestras demandas históricas en temas como las carreteras.

-Hablaba antes del presupuesto ¿barajan aprobar un presupuesto este año?

-No sé si tendremos tiempo material para hacerlo. Estamos a finales de junio y cuando podamos prepararlos ya estaremos en septiembre, cuando ya habría que estar trabajando en los de 2024. Entonces, tenemos que valorar la situación y ver si es eficaz hacerlo este año o no.

-Preside la Asociación de Mujeres Cezures, de Tineo, y la Asociación de Familia y Mujeres del Medio Rural en Asturias (Affamer) y eso le permite conocer bien el mundo asociativo. ¿Qué valor le da a estos colectivos?

-El trabajo altruista que hacen las asociaciones es fundamental para el buen funcionamiento y la dinamización de las villas y de los pueblos. Las asociaciones mueven la vida social de los pueblos.