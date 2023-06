El Principado ordena paralizar las obras de ampliación de Gondán, en Figueras, por no cumplir con el planeamiento

El Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado ordenó el pasado 13 de junio la paralización de las obras de ampliación que Astilleros Gondán está acometiendo en sus instalaciones de Figueras por no estar acordes al Plan General de Ordenación (PGO) de Castropol. La resolución insta al Ayuntamiento a frenar los trabajos "por tratarse de un acto de edificación del suelo que se realiza sin licencia". Además, añade, "el acuerdo de suspensión de obras será inmediatamente ejecutivo y se notificará al promotor, al constructor y, en su caso, al técnico director". Las obras llevan días paradas.

La resolución del Principado deja claro que "si el promotor no paraliza la actividad en el plazo de cuarenta y ocho horas, se procederá por vía de ejecución forzosa a ejecutar el acuerdo de suspensión". En este sentido, sería la inspección urbanística municipal la encargada de personarse en las obras, precintar las instalaciones y elementos auxiliares de la construcción, "pudiendo retirar la totalidad o parte de la maquinaria y materiales existentes y adoptar cualquier otra medida que juzgue conveniente en orden a la efectividad de la suspensión".

El Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, confirma que existe un expediente abierto a Gondán desde el mes de mayo a raíz de una denuncia presentada por un particular, aunque no sabe precisar la naturaleza exacta de las obras denunciadas. Defiende Vinjoy que el Consistorio está actuando en los términos que marca la ley.

El astillero, que no ha querido hacer declaraciones al respecto, lleva más de un año trabajando en la reordenación de las instalaciones con el objetivo de poder aumentar su producción. La parte más sensible de su proyecto es el vaciado de la parcela de pradera que está pegada al astillero, una actuación que requiere la modificación del PGO municipal. En septiembre del año pasado la modificación recibió el visto bueno inicial del pleno y, el pasado mayo, la actuación tuvo el visto bueno definitivo. Sin embargo, aún no se han ultimado todos los trámites que convertirán el suelo en terreno de interés naval, lo que permitirá llevar a cabo el plan de Gondán.