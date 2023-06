La investigación arqueológica desarrollada durante la última semana en la ensenada de Arnao, en Castropol, se cierra con resultados muy esperanzadores, al hallar un pecio inédito y confirmar que, tras años de especulaciones, son trece los cañones hundidos en la vertiente asturiana de la ría del Eo. Los trabajos, liderados por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas), junto con la Federación asturiana (Faspa) y el Club de Vela de Castropol, constituyen la primera campaña pormenorizada de estudio de este yacimiento descubierto en 2008 y sobre el que se plantea, desde 2019, la puesta en marcha del primer parque arqueológico subacuático de Asturias.

"Estamos muy ilusionados, contentos y felices", resume el arqueólogo Antón López, responsable de la zona Noroeste del Departamento de Patrimonio Histórico Cultural Subacuático de Fedas. "Ya podemos certificar el número de cañones que se encuentran en la ensenada, que son trece. Si hay alguno más debería estar a más de un metro de profundidad de la arena porque hemos pasado también equipos geomagnéticos. De lo que hay en superficie ni nueve, ni catorce, ni diecinueve, ni ventidós, son trece y el más grande mide 3,55 metros, es un señor cañón", apunta López, quien explica que también han podido determinar que, en cuanto a la morfología de las piezas, hay dos tipologías. Doce pertenecen a un tipo y el restante a otro diferente.

López explica que ahora deben hacer el estudio en tierra de todo el material recabado de cara a presentar las conclusiones a finales de año al Principado. La prospección en la zona también les ha permitido determinar que los cañones "están muy concrecionados en general", es decir, que el paso del tiempo les ha hecho perder sus características definitorias. Apunta el profesional que dos de ellos están en mejores condiciones y hay "tres en estado crítico". "Lo que está sucediendo es que el hierro se está diluyendo, pero no pasaría nada porque quedaría el negativo, cubierto con restos de vida marina", precisa el arqueólogo.

Desde el descubrimiento de los cañones de Arnao han sido muchas las teorías planteadas al respecto de su origen. Una de esas hipótesis era que formaran parte de las fragatas “La Galga de Andalucía” y “San Francisco”, hundidas en 1719. Sin embargo, los trabajos realizados estos días en Arnao abren una nueva vía de trabajo al hallar, en las inmediaciones de las piezas de artillería, un pecio de dimensiones considerables.

"Ahora hay que valorar la posibilidad de que el barco se hubiera hundido con sus cañones. Debemos determinar si los cañones y el pecio son de la mismo época y plantear una campaña sobre ese barco", precisa Antón López, quien indica que no han podido trabajar sobre el pecio al no tener permiso. Desde Patrimonio del Principado solo se les autorizó a investigar los cañones, unos trabajos que han contado con el apoyo de un equipo de buzos de la Armada, en concreto, el Equipo Operativo de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), dependiente del Ministerio de Defensa.

El arqueólogo subacuático al frente de la campaña indica en los últimos días de trabajo empezaron a localizar diferentes enseres del interior de una embarcación, de los que no se suelen lanzar, lo que les llamó la atención. "Decidimos explorar una zona probable y encontramos el veteado de la madera. Si no te fijas, puede pasar desapercibido. Hemos encontrado una estructura contundente, inédita, pero no hemos podido profundizar en ella porque no tenemos permiso; esperamos hacerlo en la próxima campaña", señala Antón López, que se muestra prudente al respecto de dar detalles sobre el pecio.

"Puedo avanzar que tanto los cañones por su morfología, como los restos del pecio son, a priori, más antiguos de lo que valoramos en un principio. Lo que hemos visto del pecio, sobre unos diez metros cuadrados, está en bastante buen estado de conservación y creemos que nos puede dar buena información", apunta López, que prefiere no dar fechas por el momento.

El responsable del proyecto defiende que el pecio hallado "no alteraría la capacidad del yacimiento para recibir visitas", al contrario, los restos de este barco aún por analizar darían más proyección al parque arqueológico planteado. "A mi me parece un yacimiento muy importante y muy accesible a la ciudadanía porque no hace falta ser un experto en buceo y con un curso básico se podría acceder, ya que los restos están a una profundidad entre tres y seis metros, no hablamos de inmersiones profundas", añade. De hecho, estos días en Arnao han aprovechado para realizar un ensayo de una posible excursión guiada a la zona, una experiencia que dejó muy buen sabor de boca en los participantes.

Y otro dato más. En la campaña que se cerró este lunes ha realizado prácticas el buzo gijonés Juan José González, alumno de un máster creado recientemente en Cádiz sobre arqueología subacuática y que constituye el único oficial en la materia. "También es una buena noticia porque sabemos que podría haber más interesados en hacer las prácticas con nosotros y podríamos convertir a Arnao en una cantera para los arqueólogos subacutáticos", apunta Antón López.