El economista José Luis Marrón Jaquete no tiene recetas para evitar los problemas que atañen al Suroccidente, "porque sería un farsante", pero sí varias recomendaciones para su reconversión tras realizar un exhaustivo análisis de la desindustrialización de la comarca, en las últimas dos décadas, que este miércoles expuso en una conferencia titulada "La larga caída (sin red) del Suroccidente Asturiano", en el espacio cultural de la librería Treito, en Cangas del Narcea, de donde es natural.

"La tiranía de la geografía, el aislamiento; la tiranía de la orografía, difícil para el cultivo con un 2% de suelo por debajo de los 400 metros de altitud y 4,3% del suelo en pendiente de más del 14%; y la tiranía de la industria como la minería, que desaparece cuando se acaba o no es rentable. Todo es un caldo de cultivo para que personas o colectivos se encuentren en este estado de ánimo que puede acabar en cualquier cosa. Hay que huir de soluciones fáciles y, por lo tanto, la visión tiene que ser más diagnóstica que propositiva", afirmó el economista ante un público que llenó el aforo.

En cuanto al primero de los problemas, el aislamiento, Marrón advierte de que es necesario elegir y dar prioridad a la conexión de Cangas del Narcea con la autovía A-63 en La Espina (Salas). "La conexión con Canero o Ponferrada las pospondría para dar prioridad a una potencial carretera entre Tineo y Cangas. Una vía cómoda, segura y sin argayos que permita una movilidad en menos de una hora a Oviedo o al aeropuerto", señaló.

Marrón también apuesta por centralizar en Cangas del Narcea el sector servicios y aprovechar la disponibilidad de suelo de Tineo para el desarrollo de empresas. "Lo que no va a ocurrir es una industrialización", apuntó, por ello considera que el futuro industrial pasa por la transformación de los recursos naturales como, por ejemplo, con ganaderías de carne y leche en las que se introduzca el ganado caprino y bovino, el sector forestal o la producción de miel, entre otros: "Serán pequeñas y de base familiar".

También apuesta por emplear "la enorme resilencia campesina ante la adversidad" en una modernización del sector, apuntando a producciones ecológicas y aprovechando la venta directa online. La ganadería es el sector que más contribuye, tras los servicios, al mantenimiento de la comarca.

El economista también estima que las Administraciones Públicas han de ser tractoras del emprendimiento y con infraestructuras que mitiguen el aislamiento. Y cree que la sociedad civil debe implicarse en la transformación de la comarca: "No existen soluciones mágicas, ni hay acción pública sin presión ciudadana, ni futuro sin emprendimiento. Los recursos naturales endógenos son la única esperanza. No creo que sea nada posible si no hay un proceso de movilización ciudadana detrás de proyectos estratégicos importantes", concluyó el experto.