Cudillero se rindió este domingo ante la docente y «referente educativo» que durante veintisiete años dirigió el instituto público cudillerense «Selgas»; aplaudió la labor de la «entidad asistencial más antigua del Principado» y reconoció el trabajo de un colectivo que «consigue poner luz en las situaciones en las que el cáncer infantil tiñe todo de oscuridad». Ana Isabel Peláez, Cáritas Diocesana representada por su directora en Asturias, Elsa Suárez, y la Fundación Aladina con Paco Arango a la cabeza recibieron, respectivamente, las distinciones de la 44.ª Amuravela de Oro, un galardón que concede anualmente la Asociación Amigos de Cudillero.

El emotivo acto, que contó con la presencia de más de doscientas personas, se abrió con la intervención del presidente de Amigos de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto. Le tocó recordar la trayectoria de tan «preciada distinción», que pretende ser un «sincero agradecimiento a quiénes trabajan por Cudillero y por Asturias».

La profesora Laura Poyal glosó la figura de su compañera Ana Isabel Peláez, a quien calificó de «modelo vital» y «ejemplo de coherencia en el ejercicio de sus responsabilidades». Aplaudió la «dedicación» y «escucha atenta» con la que Ana Isabel Peláez puso en marcha, en 1995, el primer centro de educación secundaria de Cudillero y Muros del Nalón. La galardonada, que desde abril trabaja en el equipo regional de inspección educativa, hizo una férrea defensa de la educación pública y recordó el «sueño» y la «historia feliz» que supuso hacer realidad el instituto Selgas. «Fue un privilegio y un reto la puesta en marcha de un centro por el que han pasado 2.000 estudiantes, su mayor logro y carta de presentación. El instituto no ha defraudado las expectativas puestas», señaló, al tiempo que dio las gracias a toda la comunidad educativa que trabajó con ella durante casi tres décadas.

El Vicario General de la Diócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sangrador, glosó el papel de Cáritas, una entidad «que atiende a la personas, en su núcleo principal, previo a cualquier ideología, religión o procedencia» y que lo hace desde el «amor absoluto». Considera el Vicario que Cáritas hace algo tan bello como mostrar «la dignidad que hay en las personas que carecen de posibles». Entregó el diploma de la Amuravela de Oro a la actual presidenta de la entidad en Asturias, Elsa Suárez, quien recogió el galardón en representación de muchas personas, empezando por «todos para los que trabajamos».

La directora de Cáritas Asturias invitó a ejercer el voluntariado: «Nuestras puertas están abiertas al voluntariado, que es una aportación valiosa. Podéis hacer mucho por tantas personas que os necesitan». Precisamente su experiencia como voluntario en un hospital donde se curaban niños con cáncer llevó al artista Paco Arango a montar la Fundación Aladina en el año 2005. «Me siento honrado, agradecido y, en nombre de todos los niños, gracias de corazón», dijo antes de dedicar el reconocimiento a Almudena una niña asturiana que falleció hace diez años.

De la labor de la Fundación Aladina habló el presidente de UNICEF España, el exministro natural de Cudillero, Gustavo Suárez Pertierra. «La entidad lleva casi veinte años trabajando sin descanso con el objetivo de que esta enfermedad no le robe la sonrisa a ningún niño. Cuidan de ellos con cariño y sensibilidad y los acompañan todos los días para que sientan que no están solos», apuntó el cudillerense tras leer una dura carta de una madre relatando la enfermedad de su hija.

Para Suárez Pertierra, la Fundación Aladina «logra algo que la medicina no hace y es mantener el espíritu alto para que la moral no decaiga» y aseguró que liderar este trabajo ha cambiado la vida de Paco Arango, que es «uno de los nuestros, con profundas raíces asturianas». No en vano, su padre, el empresario Plácido Arango, que falleció en 2020, recibió tres años antes esta misma distinción, un hecho «doblemente especial» para el galardonado.

Le tocó cerrar el acto al Alcalde de Cudillero, Carlos Valle, quien puso en valor la «incansable» labor de Amigos de Cudillero y recordó a los premiados que con el galardón adquieren la «responsabilidad» de sentirse más parte de Cudillero. Al acto acudieron numerosas personalidades de la sociedad asturiana.