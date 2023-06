El socialista Óscar Pérez (1989) puede presumir de haber logrado la mayoría absoluta más amplia de la historia democrática de Valdés pero, también, de obtener uno de los mejores resultados del PSOE en el Occidente. Al menos, el más abultado en términos absolutos, no en vano, ha pasado de ocho ediles a sumar doce de los diecisiete concejales de la corporación valdesana. Con la estabilidad garantizada, Pérez plantea un gobierno muy amplio donde cada edil asumirá una responsabilidad y se incorporan carteras novedosas como Ciencia, Energía, Innovación o Dinamización Rural. Al Alcalde, que mantendrá su liberación completa y su salario en los 2.090 euros netos al mes, se suman otros cuatro ediles liberados (dos al 100% y dos al 25%), si bien el gasto salarial en cargos políticos será ligeramente inferior al último mandato.

–¿Qué lectura hace de esos buenos resultados?

–Obtuvimos un respaldo amplio por parte de los vecinos al proyecto de futuro que expusimos en la campaña electoral, con lo que entendemos que apoyan lo que se hizo y cómo se hizo.

–Dijo en la investidura que el desarrollo rural marcará un hito en el concejo. Explíquese.

–La cuestión forestal tiene que ser uno de los asuntos centrales a la hora de hablar de desarrollo rural, por ello, vamos a empezar a redactar, con el objetivo de tenerla lista a 1 de enero de 2024, una ordenanza para la gestión forestal donde se plasmen todas las capacidades legales del Ayuntamiento. También queremos incidir en la formación porque somos conscientes de que el sector demanda empleo permanentemente, un empleo que no está cubierto. Hay puestos que se quedan vacantes, así que trataremos de armar cursos de formación no reglada para abastecer esa necesidad que plantea el sector.

–¿Y en materia agrícola?

–Queremos ampliar el convenio que tenemos con la IGP Faba Asturiana con el objetivo de poner a producir todas las fincas municipales que puedan tener un valor agrícola. Este verano nos sentaremos con los representantes de la IGP para ampliar el convenio y poder sacar rendimiento a esas propiedades municipales que queremos que sean gestionadas por particulares que se dediquen a la faba. No sé si subastaremos o sacaremos a concurso esa tierra, que constituye una superficie muy importante distribuida por todo el concejo.

-¿Qué propone para ayudar al sector ganadero?

-Tenemos claro que el papel fiscal del Ayuntamiento nos permite ayudar con bonificaciones económicas, así que a 1 de enero de 2024 lo que vamos a hacer es bonificar el 95% del IBI que pagan las naves ganaderas del concejo. Las ganaderías pagarán solamente un cinco por ciento que la ley no nos permite quitar. Dejaremos de ingresar unos 60.000 euros anuales, que asumimos porque queremos hacer este gesto con el medio rural. Las competencias son regionales y europeas, pero donde nosotros tenemos margen, que es en la fiscalidad de los inmuebles, haremos una política de apoyo. Es novedoso. Luego también vamos a buscar la forma de poder ayudar a aquellos pequeños negocios asentados en la zona rural, en pueblos de hasta 150 habitantes.

–¿De qué modo?

–Se subvencionará permanentemente el cincuenta por ciento de la cuota de la base de cotización mínima, es decir, les pagaríamos la mitad de la cuota de autónomos durante todo el tiempo que estén instalados. Se pondrá en marcha en enero de 2024 con el objetivo de generar tranquilidad económica a los emprendedores y también promover que surjan otras iniciativas. Son bonificaciones y rebajas fiscales orientadas a reforzar el tejido económico rural. Generalmente los ayuntamientos apuestan por las infraestructuras y así hicimos en los últimos cuatro años logrando remodelar la red de caminos y la extensión de la fibra óptica que llegó a 160 de los 174 pueblos de Valdés. Ahora que tenemos esas infraestructuras más o menos consolidadas hay que dar un paso adelante en la parte económica y de bienestar.

-La zona rural fue especialmente castigada por el gran incendio de la primavera. ¿Tienen previsto algo para ayudar a la recuperación?

-El papel principal del Ayuntamiento es hacer de nexo entre los vecinos y el Principado y que siempre que salga algún tipo de ayuda facilitar la información para que los propietarios estén al tanto. Lo que intentamos es dar la mayor agilidad burocrática en lo que nos compete como el hecho de habilitar zonas de saca de madera. No tengo datos exactos, pero hay muchos vecinos que están tratando de agilizar cortas e intentar efectuar esos trabajos dentro de este año.

–Recta final de la obra del Cine Goya.

–2024 quizás sea el año más prolífico en obras de la historia reciente de Valdés porque podríamos tener lista la ampliación de la escuela de bebés de Luarca y la creación de una nueva en Trevías, la rehabilitación del Cine Goya y la remodelación de la calle La Fuente que cerrará las obras de mejora en las vías del casco urbano. Con el Cine Goya tendremos un auditorio con salas de exposiciones que nos van a permitir meter el centro de la villa de Luarca en dinámicas culturales. Además, en 2024 tenemos previsto invertir 450.000 euros en el plan anual de caminos.

–¿Van bien las obras?

–Las obras van bien, dentro de los tiempos y parámetros acordados. Marcamos una prioridad a la empresa y es que no estábamos en disposición de hacer modificados que incrementasen el precio final y eso se está cumpliendo. Este edificio es la instalación maldita de Luarca. Nosotros fuimos el gobierno que devolvió el edificio a la legalidad urbanística y también el gobierno que plantea una obra que creo que será positiva.

–Un continuo caballo de batalla ha sido la búsqueda de aparcamiento en Luarca. ¿Sigue con la idea de convertir la antigua imprenta en aparcamiento?

–Me atrevo a decir que este proyecto tiene que ser la guinda del pastel de la acción sobre la villa de Luarca. Tenemos mejores servicios a nivel de jardinería y de limpieza urbana, muchas menos ruinas de las que había y una situación a nivel de aceras, pavimentación y mobiliario que nada tiene que ver con lo anterior. Además, tenemos unas instalaciones turísticas de nivel como son el Museo del Calamar y el Bosque Jardín de la Fonte Baxa. En el trabajo de limpiar la villa nos queda la manzana de la imprenta. Ahí tenemos diferentes inmuebles en manos de diez propietarios. El planteamiento que tenemos es el de salvaguardar las fachadas protegidas de la antigua imprenta como pide Patrimonio consiguiendo en el interior un espacio diáfano que sirva como aparcamiento la mayor parte del año, pero, también, para la organización de actividades como ferias o mercados. Hay otras zonas que sí se podrán derribar y por eso hay que afinar bien, pero el objetivo es lograrlo este mandato. Si en mayo de 2027 la imprenta está parcialmente en obras habremos cumplido el objetivo.

–¿Dejaría de haber problemas de aparcamiento en Luarca?

–Hablamos de unas trescientas plazas más, pero creo que el problema de aparcamiento existirá siempre porque cuantas más plazas haya más gente podrá venir. No obstante creo que se dará una solución definitiva a la movilidad en el centro durante diez-once meses del año. Luego, en momentos puntuales de temporada alta deberán jugar un papel importante los aparcamientos exteriores.

–¿Novedades en la propiedad de la Fonte Baxa?

–Ahora mismo somos propietarios del cincuenta por ciento libre de cargas y tenemos la otra mitad alquilada. Sobre esa parte, el propietario tiene cargas y embargos que en ningún caso pueden pasar a la parte libre. Tenemos la tranquilidad de que somos copropietarios y nuestra parte está libre de cargas. El jardín está perfectamente integrado en el funcionamiento municipal y, ahora, el gran reto ahora es conseguir más promoción y lograr que se hagan eventos de determinada magnitud dentro del jardín.

–El PP ha criticado mucho el coste que ha supuesto el jardín.

–Llevamos más de 60.000 visitas desde que abrió sus puertas y el anterior PP no entendió que el Ayuntamiento tiene que liderar iniciativas que sean admisibles y que repercutan en el tejido económico y comercial de Luarca. ¿Se imagina algún hostelero que el Ayuntamiento decida cerrar el jardín? Creo que eso no está en la mente de nadie. Se criticó mucho que el Ayuntamiento en su día perdiera la oportunidad de comprar la vivienda de Severo Ochoa. Si ahora tenemos una joya botánica que se hubiese perdido entre artos y toxos porque el ayuntamiento no diese un paso al frente ¿qué pasaría?

–¿Qué pedirá al Principado en el próximo mandato?

–Tiene dos tareas con Valdés, si bien considero que en el periodo 2019-2023 se le ha dado un muy buen trato a Valdés. Ahora tenemos por delante ampliar el polígono industrial de Barcia-Almuña. El suelo está preparado para su crecimiento y es necesaria esa siguiente fase. Por otro lado, es necesario aumentar de manera clara la asignación regional al Conservatorio del Occidente. Ahora mismo paga el Ayuntamiento el 33%, el 33% los matriculados y el 33% restante, el Principado. Considero que el gobierno regional debe doblar su asignación llegando hasta los 260.000 euros. Lo que no tiene sentido es que se esté descargando una instalación educativa de ámbito comarcal, sino suprarregional porque viene gente de Galicia, sobre los hombros del Ayuntamiento.

–El PSOE valdesano ha pasado del 46,55 al 63,88% de los apoyos. ¿A qué atribuye la pérdida de apoyo socialista en concejos vecinos como Navia, Tapia o Tineo?

–Hubo un agotamiento claro del proyecto socialista en muchos municipios y así lo leyeron los ciudadanos. No hay que buscar argumentos especialmente sesudos de por qué se llega a este final de ciclo, pero los ciudadanos han demandado nuevos consistorios con nuevos perfiles y al PSOE le corresponde rehacer las agrupaciones socialistas en todo el territorio. Se deben buscar nuevos perfiles que permitan hacer una oposición constructiva y plantear ya cuáles van a ser las personas relevantes que pueden volver a competir por recuperar las Alcaldías.

–En este sentido ¿cuál será el papel de Valdés?

–Tenemos un Gobierno muy fuerte y, por eso, Valdés tiene que jugar el papel de ser uno de los grandes referentes del municipalismo asturiano. Trataremos de aunar fuerzas, apoyar a todas esas agrupaciones que ahora mismo se han ido a la oposición y tratar de reconstruir el socialismo del Occidente, que es el que sale como gran derrotado de estas elecciones. Si hacemos las cosas bien, el PSOE recuperará las Alcaldías perdidas en Occidente rápidamente y, en ese sentido, desde Valdés vamos a jugar un papel clave para impulsar la reconstrucción del socialismo del occidente.

–La espectacular caída del voto socialista en el Suroccidente se atribuye al abandono, especialmente en materia de infraestructuras, que denuncian los vecinos de la comarca. ¿Coincide?

–En el caso concreto del Suroccidente veo dos dinámicas claras, una de agotamiento de algunos perfiles históricos con muchos años al frente de los responsabilidades y, por otro lado, el déficit de infraestrcutruras que mantiene el Suroccidente. Es algo objetivo que provocó el castigo a los Alcaldes que eran los más vulnerables ante esa crítica.