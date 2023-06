Miguel y Claudia, la ilusión de estudiar con la beca que pagan sus vecinos de Salas

A Claudia Fernández, de 23 años, la responsabilidad que siente de no fallarles a sus vecinos le ha hecho volcarse "un poco más" de lo que solía hacer en su doble grado de ADE y Derecho. Y no era ella de dormirse mucho en los laureles, pero reconoce que hubo un momento en que se dijo a sí misma: "’Claudia, esfuérzate como nunca’... porque no es plan que la gente te ayude y tú no correspondas. Es lo que tiene esta beca que la hace tan especial".

Habla de la beca educativa de la Fundación Valdés-Salas que ella y su vecino Miguel González Díaz (20 años) estrenaron este año y que les está facilitado mucho su paso por la Universidad. Una ayuda para nacidos o vinculados al concejo de Salas que está dotada con un máximo de 5.000 euros al año, con la que se busca dar un impulso a estudiantes con recursos económicos limitados. No está ligada a que los beneficiarios saquen unos resultados académicos extraordinarios, solo deben mostrar su implicación y sus ganas de formarse.

Lo mejor, dicen desde la Fundación, es que la beca partió "de la sociedad civil, de pequeños empresarios de Salas que se dirigieron a la Fundación para canalizar la idea", explica Isidro Sánchez Álvarez, miembro de la entidad y encargado del seguimiento y control de estas becas. En junio del pasado año se lanzaba la convocatoria para buscar beneficiarios, con 14 empresas y el Ayuntamiento de Salas implicados en aportar los fondos necesarios. Un año después ya son 20 las pequeñas empresas del concejo que aportan su dinero.

A eso se refiere Claudia con el "plus" que supone esta beca. Que ponen cara a los filántropos y que los propios vecinos les felicitan por la calle por haber sido seleccionados para que puedan vivir sus estudios de una forma más holgada. En el caso de Claudia Fernández la beca casi le picó a la puerta.

"Vivo con mi abuela y en alguna ocasión hemos ido al Ayuntamiento para que la trabajadora social nos orientara con algunas ayudas. Y yo ya había tenido la mala experiencia de un par de veces que me denegaron la beca del Ministerio, porque me faltaron papeles, o por fuera de plazo, o por haber suspendido alguna asignatura...", relata la joven. Así que el aviso de la Fundación para que se presentara a las becas fue para ella una motivación. Con la ayuda económica que ha logrado en su último curso del doble grado ya está haciendo planes. "Al final, todo cuesta bastante: la matrícula, el desplazamiento a Oviedo, el apoyo que necesito para algunas asignaturas y que me obliga a recurrir a una academia... Y también me permite hacer cuentas más fáciles para matricularme el año que viene en un máster", explica.

Tan importante como el dinero es la tutela que va añadida en la beca. Porque cada alumno cuenta con un tutor para darle asesoramiento y para el seguimiento de los estudiantes becados. "A mí me valió muchísimo porque el tutor me ayudó a afrontar una asignatura que tenía suspensa y también a planificarme el futuro: yo quería empezar a preparar una oposición y mi tutor me dio la idea de hacer un máster mientras termino los trabajos fin de grado y lo que me quede pendiente; así iré mejor preparada y no perderé el tiempo", cuenta Claudia Fernández.

Residencia adaptada

Miguel González Díaz es el otro beneficiado con la beca de la Fundación Valdés-Salas, con la que ha afrontado su ingreso en el grado de Pedagogía. Acaba de terminar el curso con buenos resultados y sabe que una parte de ese mérito le corresponde al hecho de que la beca le ha permitido "ir mucho más desahogado en el pago del alojamiento que necesitaba en Oviedo, algo que para mí es fundamental". Lo es porque por su parálisis cerebral de nacimiento Miguel tiene sus capacidades motoras muy limitadas y se desplaza en silla de ruedas. "Mi alojamiento requiere de unas características que lo encarecen mucho, y también necesito un asistente personal, que supone aún más gasto. La beca la he podido dedicar íntegra a la residencia en la que vivo", relata.

Su trayectoria académica ha sido la de "un estudiante normativo; o sea, que he podido suspender alguna y recuperarla luego. Pero en general de buenas notas". Si la beca fuera solo para alumnos lumbreras quizá se hubiera quedado excluido, pero no ha sido el caso. "Lo que busca la Fundación es que nadie se cierre puertas educativas por falta de respaldo económico. Me dijeron que no iban a exigir unos resultados brillantes, ni sacar un número de asignaturas mínimo como sí te piden en la beca del MEC, solo quieren tu compromiso de que vas a hacerlo lo mejor que puedas. Y yo lo tengo claro. Sin sentirme agobiado ni presionado en exceso, siento que tengo que responder a la confianza que me han dado en Salas".

Las becas de Salas, esas que llevan una ración doble de premio, ya tienen en marcha su segunda edición y hasta el 14 de julio todos los interesados podrán presentar sus candidaturas.