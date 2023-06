El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo Alonso (El Pevidal, 1987), ha logrado su cuarta mayoría absoluta con Foro Asturias. La formación ha logrado nueve de los once concejales de la Corporación.

–¿Por qué cree que Salas vota masivamente su candidatura?

–Porque somos un equipo de personas que desde 2011 estamos trabajando por Salas y hay otra mucha gente que, de forma discreta, colabora, ayuda y está ahí siempre que se le pide. Me siento francamente desbordado, emocionado y siento vértigo por ese apoyo masivo, porque es complicado que pasen los años y la gente siga confiando. Pasa el tiempo, cometes errores, que se comenten todos los días, y te vas desgastando, pero hay que cumplir para no defraudar a nadie. No solo a los que nos han votado, sino a todo el municipio. La prioridad es no defraudar a los vecinos.

–¿Cómo se encuentra para afrontar estos cuatro años?

–Estoy y estamos muy ilusionados, porque este último mandato ha sido mejor, un mandato del que han salido proyectos, cosas de fondos europeos...Hemos trabajado y, a pesar de la pandemia, hemos avanzado mucho. Hemos conseguido invertir casi dos millones de euros municipales después de esos ocho años de baches económicos. Avanzamos en proyectos e ideas. Y seguimos. Lo principal es crear un ambiente de ilusión para poder hacer de este municipio un atractivo para la industria, las empresas y el empleo. Es lo principal y en lo que nos vamos a centrar.

–Su gestión ha estado marcada por el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda y siempre ha señalado que esta cuestión impide al Ayuntamiento tener capacidad inversora. ¿En qué punto se encuentra este proceso financiero?

–Seguimos. Desde que se aprobó en 2012, hemos eliminado más de ocho millones de deuda municipal. Cuando entramos en el Ayuntamiento en 2011 había una deuda de doce millones y ahora nos quedan aproximadamente tres, que hemos refinanciado a diez años. Esa refinanciación nos ha dado capacidad de inversión y un pulmón para tener capacidad financiera. Hay que decir que estos años han sido muy duros, porque se ha podido afrontar poca inversión y, además, hemos optado por no subir los impuestos ni la tasas. No ha habido «catastrazo» ni subida de ningún impuesto, salvo en algún momento determinado y en algún servicio que era insostenible. La basura, por ejemplo, no llega para cubrir el 50% del servicio. En relación a municipios parecidos al nuestro en extensión y población, tenemos los impuestos más bajos.

–¿Cómo avanza la reapertura de la antigua fábrica de Danone?

–Ha sido un paso importante y vital. Se está trabajando de forma discreta para su puesta en funcionamiento, avanzando paso a paso para que la producción de queso mozzarella sea una realidad cuanto antes. Hay un tiempo de tramitación para poner en marcha la inversión anunciada por la empresa, que ronda los 35 millones de euros. Todo va en orden y bien. La empresa tiene una ilusión importante en este proyecto.

–Uno de los asuntos que han marcado la agenda política local y regional han sido los problemas en las infraestructuras del Estado. ¿Qué se sabe de la retirada del argayo de Casazorrina y de la reapertura del tramo Cornellana-Salas?

–Sería mentir decir que no se está trabajando en el argayo, pero en la parte superior, porque el terreno sigue sin retirarse abajo. Después de dos años, tenemos una sensación de impotencia al ver cómo está eso. Y luego tenemos el tramo de Cornellana a Salas, con el que nadie se compromete. Se había anunciado que estaría listo a finales de 2023, pero no dan un plazo de forma firme. Se ve que están trabajando pero no se una gran evolución. Por lo tanto, mucho me extraña que esté para este 2023. El Suroccidente, en lo que son infraestructuras, está abandonado. Esta situación es vergonzosa y reclamo desde aquí al Ministerio que concrete un plazo para el tramo de Cornellana a Salas.

–La apertura de la doble calzada hasta el viaducto de El Regueirón de la A-63 no ha calmado las reivindicaciones ni los ánimos de los vecinos. ¿Le han informado de cuándo se licitará lo que resta de vía hasta La Espina?

–No hay proyecto, ni se le espera. Creo que hay que acabar la autovía de Oviedo a La Espina antes de hablar de nada más. Lo demás está todo muy bien, pero lo primero es llegar a La Espina. A partir de ahí, todo lo que sea que desde La Espina haya las máximas conexiones me parece bien, estupendo, pero lo primero es terminar la autovía Oviedo-La Espina. Y hay que hacerlo ya.

–Esta reivindicación que hizo como alcalde de Salas le llevó a ser candidato a diputado por el Occidente, aunque finalmente no logró los votos necesarios. ¿Cómo lo valora?

–No hemos conseguido la representación y no se ha cumplido con el objetivo que teníamos de poder ser una voz propia en el parlamento asturiano. Seguiré reivindicando los problemas del Occidente como lo he hecho siempre desde que comencé en política

–El Camino de Santiago se ha convertido en una vía de generación de nuevos negocios y servicios en Salas. ¿Cómo van a potenciar este sector?

–Estamos trabajando en un proyecto con fondos europeos de un millón de euros. Creo que es necesario trabajar de forma conjunta. Así lo estamos haciendo los ayuntamientos, pero nos sentimos un poco huérfanos por parte del Principado, que creo que debería apostar bastante más por esto.