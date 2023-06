El colegio público Ramón Muñoz de Luarca puede presumir de tener una asociación de padres y madres (Ampa) activa que ayuda a las familias y con la conciliación. Casi pasado el mes de junio, la junta directiva respira tranquila y orgullosa después del buen funcionamiento del servicio de comedor que pusieron en marcha, una iniciativa muy necesaria que sin el impulso y buen hacer del colectivo no hubiera sido posible.

Cada mes de junio y de septiembre, con los nuevos horarios lectivos de esas fechas, el comedor de este populoso colegio público valdesano echa cierre. "Vimos que había la necesidad de reabrirlo", dice Cayetana Trelles, de la directiva de la Ampa. Las gestiones no fueron fáciles, pero la asociación no se rindió. Se puso en contacto con las familias para medir el interés, buscó permisos aquí y allá y, más tarde, opciones. La Consejería autorizó la propuesta, como el centro escolar, y el Ayuntamiento colaboró en lo que pudo. Gracias a todos, una media de 50 escolares al día pudo quedarse en el comedor y así permanecer además en el centro con el horario habitual del resto de meses del curso.

"En realidad, no nos parece lógico que desde la Consejería no ofrezcan un servicio de comedor porque los padres que trabajamos seguimos haciéndolo en junio y en septiembre", subraya Trelles, a lo que asiente la tesorera, Rocío Fernández. La conciliación se ve resentida. El problema que tenían añadido en el colegio Ramón Muñoz es que muchos alumnos hacen uso del transporte público. Pese a ello, esta realidad no fue un obstáculo. Una vez que la Consejería de Educación no cedió a reorganizar los horarios de transporte ni a financiar la comida de los alumnos los meses primero y último del curso, "nos dirigimos a la Administración más cercana", dice Fernández. En el Ayuntamiento sí encontraron un paraguas. De hecho, el Consistorio se hizo cargo de casi la mitad del coste del menú y del pago de las cuidadoras. "En ese sentido, también se favorece la continuidad de contratos", añade Trelles.

La experiencia, que ya se puso en marcha en junio de 2022 como prueba piloto, ha sido un éxito este año. La junta directiva de la Ampa asegura que detrás de todo ello hay mucha dedicación. Es un pequeño grupo de personas el que se encarga de conocer cada día el número de alumnos que se quedan en el comedor, que puede variar. También informa de este número a la empresa encargada de hacer el menú. Precisamente encontrar un negocio dedicado a comida para llevar no fue fácil. Primero contactaron con una empresa de Gijón, «pero el transporte nos encarecía mucho el precio», concreta Fernández. Más tarde, la Ampa se informó en restaurantes y negocios de comida para llevar más cercanos "y encontramos la respuesta en casa, en el concejo", confiesa Trelles.

La asociación logró además mantener tres de las actividades extraescolares que se celebran de octubre a mayo (zumba, multideporte y pintura), y tres opciones de horarios de recogida: después de comer, a las 15:20 horas y a las 16:20 horas.