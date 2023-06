La concejala socialista de Coaña María Ángeles García ha renunciado a su acta por discrepancias con el partido y por los ataques que, dice, sufrió en las redes sociales de mano de una de sus compañeras de candidatura.

García, cirujana en el Hospital Comarcal de Jarrio desde 1995, se confiesa una persona «seria y comprometida» y asegura que no quiere «jugar esta liga» de la que considera mala política.

Todo empezó, explica, cuando observó que «no había estrategia ni una línea de trabajo definida». La gota que colmó el vaso fue la filtración en una red social de un comentario que ella había hecho en el grupo de WhatsApp de los concejales del PSOE.

A ello se añadían mofas y comentarios despectivos como «esta personaje», «haciendo la cama a los compañeros» o «que vaya a comer al suelo que la vio nacer» (María Ángeles es ovetense de nacimiento y crianza, aunque reside y está empadronada en Coaña desde hace años). «No me esperaba esto y estoy un poco abatida», dice y tilda de «vergonzoso» lo que ocurrió. Por una parte, «parece que no hay código ético» y, por otra, «tampoco hay rigor en el día a día». La ya exconcejala asegura que llegó a firmar documentos sin ser antes informada del contenido y detalla que esta situación, «dura», no tiene nada que ver con el resultado electoral. «Yo recogí mi acta de concejala, lo que no me gustó fue lo que vi después», dice y aclara que no está afiliada al PSOE, algo que hará «porque creo en la ideología que representa».

En este sentido, desvincula al partido en sí, en general, de lo que ocurre en Coaña y también anima a la agrupación socialista coañesa a seguir por el buen camino. «En ningún caso quiero un escarnio público, pero creo que en mi carta de renuncia debía decir la verdad», mantiene. No oculta sus diferencias con el portavoz, Bruno Pérez ni tampoco los ataques personales que sufrió en una red social y que ahora han desaparecido. Este diario intentó, sin éxito, localizar a Pérez.