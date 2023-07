Cudillero bautiza a ochenta personas en la Fuanti’l Cantu: "Ya somos pixuetos"

Soleados fueron ayer los bautizos pixuetos en la Fuanti’l Cantu de Cudillero. Eran las cinco de la tarde cuando la banda de gaitas "Avante Cuideiru" emprendía la subida desde la plaza de San Pedro a la fuente. Lo hacía por las empinadas calles del anfiteatro, con sones de gaita y tambor, "todo muy asturiano y muy pixueto", como se podía escuchar entre la comitiva.

Los protagonistas de la jornada llegaron a la famosa fuente y allí Sergio González, presidente de la banda de gaitas, con el remo y la balda en mano, les hizo una pregunta: "¿Queréis ser pixuetos?". Los que esperaban el bautismo tuvieron clara la respuesta: "¡Sí, queremos ser pixuetos!".

La estadounidense Jennifer Miljausen fue una de las primeras en recibir este particular bautismo. Acudió a la fiesta con parte de su familia, todos interesados en conocer esta tradición antes de coger uno de los aviones de vuelta a su país. "Nos hace ilusión", relató su marido. Ilusión fue precisamente una de las palabras más escuchadas ayer en el entorno de la famosa fuente porque cada uno que recibía el agua "pagana y civil, además de no apta para beber", decía lo mismo: para todos fue "emocionante" e "ilusionante". José Luis Cernuda, un pixueto de nacimiento pero madrileño de residencia decidió "rebautizarse" a los 59 años. "Tocaba volver a hacerlo", contó con humor. Lisardo Álvarez y Raquel Feito, son de El Bierzo y Oviedo, respectivamente. Les une a Cudillero la casa que decidieron hacerse "porque nos enamoramos de este lugar". Por eso "también queremos ser pixuetos y esta es una forma, dicen, de ser pixueto de verdad", apuntó él.

María Antonia Valdés, de 78 años, fue una de las personas de más edad que probó el rito. El agua estaba "buena" y la experiencia resultó "satisfactoria". Ella es cudillerense. "Vivo en Madrid y hoy no me quería perder esto", informó. Tampoco Azucena Martínez, de Valdepares, en El Franco, quiso faltar a la convocatoria que se celebra cada día de San Pablín. Vive en Valdés y a Cudillero la unió el trabajo y el amor. "Tenía que ser este año", contó, e hizo alusión a su hijo Pedro, quien "siempre me anima". Ahora, como antes, pero con un título, se siente pixueta.

La organización reparte entre todos los protagonistas un diploma que se guardará o colgará en muchas casas. Es lo que piensa hacer con él Nuria Gómez, quien esperó la larga cola para poder hacerse con "el título oficial".

En el escenario no faltaron los animales de compañía. La cudillerense Covadonga Prendes quiso bautizar a su mascota, "Molly". "Ahora estamos todos", señaló.

Tras la jornada muchos se sabían de memoria lo que Sergio González pronunció en cada bautismo: "Ya miantras Cuideiru viva y duri la Fuanti’l Cantu, bautizámusti con agua anque sea sin el Santu". Olivia Mulero fue una de las jóvenes protagonistas de la jornada. Con 20 meses, la que es, por cierto, sobrina del alcalde de Cudillero, Carlos Valle, se convirtió en pixueta. "Algo que teníamos que hacer sí o sí", contó su madre, Carla García, de Avilés. Este año Cudillero tiene ochenta "vecinos" más.