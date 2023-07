Tapia se rebela contra las "precarias" condiciones de su centro de salud

Tapia de Casariego se echó a la calle en busca de mejor atención sanitaria. Más de cien personas protestaron ayer, viernes, ante el centro de salud en una cita convocada por usuarios y profesionales para "crear conciencia" y denunciar que "no hay recursos para atender debidamente a la población" y dejar claro que se trata de una "responsabilidad política".

La médica de familia María José Ferrería asegura que la situación es dramática en verano, cuando Tapia de Casariego, como poco, dobla su población. En todo caso, el centro funciona en precario desde el pasado febrero. En menos de un año se jubilaron dos de los tres médicos de la plantilla y, en la actualidad, la única titular con plaza es Ferrería, quien comparte tarea con otro facultativo que no siempre está en la villa. "Nos sentimos estrangulados", contesta María José Ferreira cuando se le pide opinión sobre la realidad que viven cada día los profesionales. "Además, los pacientes no tienen la atención que deben y merecen porque anímica y físicamente nosotros no podemos aguantar", añade en alusión al personal sanitario.

En enfermería tampoco tienen todas las plazas cubiertas y siempre se hacen cargo, como añadido, de las atenciones del área de pediatría. Del cupo asignado de 1.200 pacientes por médico se pasa en verano a más de 3.000. Desde el área sanitaria, según los profesionales, "sólo nos dan ánimo".

La portavoz vecinal de la protesta, Purificación García, señaló que "por nosotros y por las generaciones futuras, no podemos volver a la atención de 1950". También hizo alusión a que los facultativos no tienen tiempo para atender al usuario como es debido. "Los profesionales son de diez, pero no pueden con tanto trabajo", subrayó. "Estos meses es habitual que los administrativos tarden en dar consulta hasta dos semanas. Pagamos impuestos y queremos sanidad pública", concluyó García.

Los vecinos están organizándose para reunir todas las quejas y dirigirlas al Principado.