Cangas del Narcea se prepara para la Descarga con la romería del Molín

El día de la fiesta del Molín de Cangas del Narcea es señalado para muchos. Fiesta local y familiar por antonomasia, es una jornada "para amigos que nos recuerda la cercanía de las fiestas del Carmen", sostiene David Líndez, presidente de la peña organizadora, "Barriga Hubiera".

Pese a que el tiempo no acompañó demasiado, la fiesta pudo con todo. Las peñas reunieron a sus fieles y juntos comieron en el prado. "Después de un año, te reencuentras con tu gente", destaca Líndez.

Al encuentro no faltan los grupos grandes, que no son peñas pero encuentran en la cita algo especial "Esto es para todos", subraya Líndez. Este año se cumplió la vigésimo tercera edición. "Barriga Hubiera" no pudo celebrar el cuarto de siglo de compromiso con la romería por los dos años de parón de la pandemia. "Podemos decir que el prao del Molín ya forma parte del programa festivo", subraya el presidente de la peña.

La fiesta iba a durar hasta las diez de la noche. Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de parrilla y de la Banda de Gaitas de Cangas del Narcea. Muchos no necesitaron comprar vales para la parrilla "porque la gente ya es profesional y se organiza", dijo Líndez.

El programa oficial del Carmen se celebra entre el 14 y el 22 de julio, siendo el día más señalado el 16, por celebrarse la Descarga, el espectáculo pirotécnico organizado por la Sociedad de Artesanos de Cangas del Narcea.