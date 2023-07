La castropolense que llevará el minimalismo a las latas de sardinas

En unos pocos meses, en los mercados de España van a venderse latas de mejillones, de berberechos, de sardinillas, de atún claro, y alguna conserva más con un diseño novedoso y rompedor. Nada de gamas azules, nada de colores típicos, nada de imágenes reales de productos del mar. Un "packaging" (empaquetado) en líneas blancas y negras, minimalista y divertido. Así define su trabajo Alba Castro, la dichosa ganadora del premio nacional de diseño que le va a permitir convertir en latas de conserva reales lo que fue en un primer momento una idea para la Universidad.

"Me inspiran mucho el día a día y la vida cotidiana, las personas, lo que veo por la calle y también Asturias y la vida en el mar, sobre todo ahora que estoy fuera de casa", afirma Alba Castro, de 22 años, natural de Castropol y reciente ganadora del V Premio de Diseño Anfaco-Fundación Banco Sabadell con su proyecto "Un buen pescador".

En el marco de la campaña "Cata la Lata", que promueve el consumo de conservas de pescado y marisco, la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas llevó a cabo el V Concurso de diseño de "packaging". Unos premios que buscan fomentar la innovación y la creatividad en el diseño de las latas de conserva que luego se llevarán a la campaña de comercialización.

De entre los más de 170 participantes, el jurado destacó el trabajo de la joven diseñadora, recién graduada en Diseño y Multimedia Gráfico en Madrid. Fue un profesor el que propuso en clase una entrega obligatoria con la temática que se requería para el concurso. "Cuando vio mi propuesta me dijo que tenía posibilidades de ganar. Yo no me lo creía mucho al haber tanta competencia", afirma la castropolense, que también reconoce que "el premio fue un incentivo para esforzarme más y crear algo fuera de lo que ya se hubiera visto antes".

Y lo logró. Con la alegría inesperada por el premio, dado el alto nivel de competencia al ser un galardón de carácter nacional, Alba Castro siente que "me ha dado muchas esperanzas en el plano profesional y me ha recordado a mí misma que voy por buen camino". Reconoce que, al saberse ganadora, hubo emoción y algunas lágrimas. Y fue un cierre perfecto para su carrera universitaria.

Respecto a cómo recuerda el proceso de idear el "packaging" de las latas, Alba Castro dice que se enfrentó a varios desafíos. "El más complejo fue la conceptualización", es decir, "encontrar una idea sólida y factible" dentro de sus posibilidades. "Hubo mucho trabajo previo de bocetos y, aunque parecían simples, eran bastante complejos de desarrollar", rememora. Después de ser anunciada como ganadora, desde la Asociación Nacional le pidieron tres variedades adicionales de diseño, además de las que ya había presentado. Esto supuso un nuevo desafío, especialmente al intentar representar ciertos productos de manera simple y cercana.

En cuanto a la inspiración que hay detrás de su diseño, Alba Castro dice que intentó romper con los patrones comunes que se encuentran en las marcas y productos del mercado. Quería "algo diferente, que mostrara el producto de una manera más amigable y que interactuase con el consumidor. Me inspiré en el origen del producto, en quien lo coge y en la pesca gallega. También creo que el personaje creado es bastante neutro y cada uno puede interpretarlo como quiera y sentirse identificado".

Al elegir los colores, decidió alejarse de las gamas azules y comunes en el sector y optó por utilizar otras minimalistas y monocromáticas "que están en tendencia en el diseño actual y me apetecía probar. Sí que agregué puntos de color en el logotipo de la lata para ayudar a identificar las distintas variedades de productos: zamburiñas, berberechos, etcétera".

Con el impulso del premio, Alba Castro ya hace planes futuros. Su objetivo es comenzar a trabajar en algún estudio o agencia de diseño en Madrid. También consideraría realizar algún máster aunque su prioridad es "ganar experiencia en el campo laboral". Va por buen camino.