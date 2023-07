John Ford y Tere González, una historia de amor para abrir el Carmen de Tapia

Para el australiano John Ford Tapia de Casariego siempre será su casa. Lo dice sin tapujos, con todo el amor que profesa a esta tierra donde siendo un veinteañero (hoy cuenta 75 años) encontró "lo mejor de mi vida". No sólo aventura. También a su esposa, la tapiega María Teresa (Tere) González.

Ford fue el elegido para pregonar anoche las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Horas antes de la cita reconocía "nervios y mucha responsabilidad". "Cuando me llamaron pensé: ¡qué susto!", confiesa. La de Ford es una historia humana aderezada con bromas e imágenes de una época pasada que guarda como oro en paño. Se encontró con los hermanos Peter y Robert Gulley en 1969 en un ferri que comunicaba Inglaterra con España. "Los vi con sus tablas de surf y me acerqué a preguntar", dice. Aquella decisión y su valentía cambiaron el rumbo de su vida. Él viajaba con otro amigo hacia a España o Portugal. "Los Gulley me hablaron de un pueblo tremendamente bonito", apunta Ford. Era Tapia de Casariego. Llegó en junio del año 1969 y se quedó hasta noviembre. Aquel verano conoció a la que hoy es su esposa, María Teresa González.

Los tapiegos conquistaron su corazón por un "trato extraordinario, cálido y familiar". En su pregón relata aquellos días a la intemperie que compartió con los hermanos surfistas en plena playa y cómo "Oscarín nos brindó un buen día una casa". Era Casa Cunga. Recordó Ford a Paquita Bobis, a Manolo de Laureana y a Martín Carrasco; a Toño Alonso, a Toni Tintorer y a Fátima y Mari Paz, todos muy conocidos en el concejo.

El pregonero también se detiene en una cuestión que suelen plantearle. En los años sesenta, él era un joven con ganas de conocer el mundo procedente de un país no devastado por las guerras. "Mientras Europa se recuperaba, nuestros países estaban el alza", cuenta para explicar ese atrevimiento que tan poco se veía en jóvenes de España.

Además, no faltaba el trabajo. Podía faltar el dinero -y ese motivo lo devolvió en noviembre a su Melbourne natal– pero allí, en su país, "sabías que podías trabajar". Tras años carteándose con María Teresa, en septiembre de 1971 viajó por sorpresa a Tapia y aquello que ambos leían en sus cartas era cierto. "Tenía fundamento y nos comprometimos", describe Ford. Tras una luna de miel por España, el ya matrimonio se asentó en Melbourne.

Ella, profesora en España, lo fue en Australia, donde también trabajó en el consulado. Ford dedicó gran parte de su vida laboral (salvo su paso por dos compañías aéreas como jefe de carga) a la empresa de turismo que fundó, especializada en paquetes con destino a España, Portugal y Marruecos. Tuvieron tres hijos y pudieron y quisieron viajar a Tapia desde 1973 todos los años, salvo los dos de la pandemia.

Construyeron casa en este concejo y son muchos los vecinos que les paran por la calle para saludarles. Ambos se muestran afectuosos. "Estamos agradecidos y puedo decir con franqueza que llevamos a Tapia en el corazón y que vosotros tenéis algo de culpa", concluye el pregón preparado por Ford para abrir el programa festivo del Carmen.