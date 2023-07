El gobierno de Tineo, en manos de PP y Vox, ha hecho el reparto de competencias delegadas tras una larga negociación entre las dos fuerzas políticas y consultas con el personal técnico del Ayuntamiento. El PP tiene la Alcaldía, como es sabido, y en manos de Vox queda la tenencia de Alcaldía. Mientras, los cinco ediles restantes tienen ya asignadas sus competencias. La concejala del PP Karine Peláez, quien es asesora empresarial, se ocupará de Hacienda, Seguridad Social, Sanidad y Consumo. El también popular Pablo José Fernández, ganadero en Borres, dirigirá Personal, Régimen Interno, Obras y Servicios. Jimena Fernández (PP), estudiante de Administración y dirección de empresas, estará al frente de Urbanismo, Medio Ambiente, Educación y Cultura. Y Raúl Fernández (PP), trabajador en un taller mecánico y Auxiliar Administrativo de estudios, tendrá como concejalía delegada la que se encarga de Deportes y Festejos.

En cuanto a Vox, el conocido hostelero Luis López será, además de teniente de Alcalde, concejal de Agenda de Desarrollo Local y Turismo. El otro edil de la misma formación, el músico del "Dúo Pegaso" Sergio Martínez, estará el frente de Juventud, Infancia, Ocio y Tiempo Libre y Escuela de Salud. No habrá concejalía de la Mujer ni de Igualdad, que estará incluida dentro de Participación Ciudadana, en manos de la Alcaldesa, como Ganadería, Medio Rural y Montes.

El ejecutivo de Vox y PP ultima estos días las liberaciones, es decir, el personal político que tendrá salario de la Administración municipal, pero el pleno de organización todavía no tiene fecha de convocatoria. Sí se conoce que la alcaldesa tendrá liberación completa y que el teniente de Alcalde se acogerá a una liberación del 95%. En todo caso, queda por conocer cuál será su sueldo. «Es una propuesta y este punto no está decidido por razones ajenas a nosotros; primero estuvo la Interventora de vacaciones, ahora lo está la Secretaria y queremos conocer su opinión sobre este concepto», destaca la alcaldesa, Montserrat Fernández. La regidora adelanta que por esta razón no informan de más potenciales liberaciones de otros concejales que no fueron cabeza de lista electoral. En todo caso, no se descartan.

En cuanto a los asuntos que ocupan estas primeras semanas del nuevo ejecutivo, la Alcaldesa confirma que «estamos avanzando poco a poco». Han tomado pequeñas decisiones «que no por ser pequeñas son de menos interés para los vecinos», como abrir al tráfico la calle principal de Tineo, que se cerraba durante el mercado de los jueves, o estudiar un nuevo horario para la zona azul, «que será de menos tiempo de pago», añade Fernández. Según el documento firmado por ambas formaciones, se suprimirá el horario de pago por las tardes.

El nuevo ejecutivo confía en el pacto de gobierno y la Alcaldesa defiende que lo importante «es el bienestar de los tinetenses y en eso PP y Vox estamos unidos; nos importa el concejo». Desde que firmaron el pacto de gobierno, el portavoz de Vox, Luis López, advirtió de la necesdidad de cambio tras 20 años de gobiernos ininterrumpidos del PSOE. «Tanto Vox como PP hemos sido muy responsables a la hora de llegar a un acuerdo y construir una alternativa que acaba con la etapa negra del socialismo en Tineo, y no podemos más que felicitarnos por el logro conseguido», asegura López.

En el último mes ambas formaciones sí han tenido una discrepancia: con la bandera de la diversidad, que da visibilidad al movimiento LGBTI+. López aseguró que colocar el símbolo en la fachada fue una decisión «unilateral» y tildó de «desleal» la postura del PP, que para este cambio no contó con su opinión.

Vox también se quejó que de no estaban colocadas en su lugar ni la bandera de España, ni la de Asturias ni la de Tineo, «que son las que nos representan sin excepción», dijo, y apuntó a un incumplimiento de la normativa. La Alcaldesa restó importancia al incidente y destacó a este diario que se debió a una confusión. «Hubo un mal entendido con las banderas; no estaban colocadas en el Ayuntamiento por la reciente reparación y pintado de la fachada; nada más», apuntó.

En las pasadas elecciones, la candidatura del PSOE volvió a ser la más votada, pero el bloque de la derecha (cinco ediles del PP y 2 de Vox) sumó la mayoría en la Corporación municipal para poder aliarse y formar un gobierno estable.