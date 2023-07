Habla de la música con pasión y emotividad, convencido de que este arte puede cambiar el mundo y el díaa día de cada persona. El luarqués Richard de la Uz (1982) cantaba de muy niño. Le gustaba el espectáculo y la luz. Y el lugar al que le transportaba las canciones. Siente pena cuando piensa en aquellas grabaciones de casete que un día se le perdieron. Sería un gran documento, aunque ahora no le hacen tanta falta. Su voz es conocida (canta en la actualidad con "Imperio Celta", con Bras Rodrigo) y próximamente el mercado disfrutará de su primer disco «Rompecabezas», un trabajo hecho junto a Alberto Rionda que recuerda al Paraíso de Eva y Adán que, para él, «es, sin duda, Luarca».

Richard de la Uz es una persona polifacética. Se formó primero en el campo de la música, dio clase de canto de varias escuelas y formó parte de reconocidos grupos y orquestas como «Panamá Band» y «Dominó». En Barcelona, donde vivió varios años bajo una rutina «un poco insoportable», trabajó como doblador. «Un buen día me cansé y decidí que quería volver a casa», cuenta. Fue en 2008. No se arrepintió nunca de aquella decisión. Se siguió formando -«creo que es algo que hacemos todos los músicos a lo largo de nuestra vida», dice- y no perdió la visión del mercado laboral. Por eso también estudió magisterio. Hoy en día tiene otra faceta: es profesor de Llingua Asturiana. «Al final la vida te pone cosas delante y tienes que aprovecharlas », apunta. En todo este camino, no dejó de hacer música en directo, ese que dice «ahora parece que no llama tanto el interés de los jóvenes», algo que considera un error. Por eso su pasión es seguir componiendo y ofreciendo lo mejor de los directos. Es la voz de «Imperio Celta», pero no solo. Tiene otro grupo junto a José Rodríguez y a Jorge Rodríguez, «Delorean», que solo hace música en vivo. «Hay que recuperar esta concepto, porque si un músico toca en directo te hace sentir cosas diferentes; se transmite algo diferente, no tiene nada que ver con lo que está grabado», defiende.

El proyecto «Rompecabezas» ya tiene cuatro canciones. «La Tormenta» es una de ellas y fue presentada recientemente. De la Uz, que graba en el estudio de Pedro Álvarez, en Avilés, espera que todo esté listo a finales de año.

Estos días, descansa en la villa «que me da la paz y la calma», tal vez siempre la inspiración. Mientras piensa en proyectos desea que algo cambie en la sociedad y se renueve el valor por la música «que sí es música» y nada tiene que ver con espectáculos como, «sin juzgar a nadie, el de Rosalía, porque no sube ni a un músico al escenario».

De la Uz, que vive en Gijón, colabora además con otras iniciativas de su tierra natal y este viernes actuará con la banda de música «LaLira» para interpretar versiones de Nino Bravo y Camilo Sesto. Todo, al aire libre, a las 20.00 horas. A 2024 le pide algo: poder «girar» con su disco y al lado de los músicos que lo acompañarían, Alexis Iglesias, José Rodríguez, Jorge Rodríguez y Javi Rubio.