El Carmen y la tradición de la pólvora

Cangas del Narcea vive hoy el día grande de sus fiestas del Carmen y la Magdalena. El momento más esperado y por el que miles de personas se desplazan a la villa canguesa es el espectáculo pirotécnico de la Descarga, que la Sociedad de Artesanos de Nuestra Señora del Carmen organiza desde principios del siglo XX.

Desde el Prao del Molín, en el centro de la localidad, saldrán disparados al cielo 80.000 voladores, aunque justo antes de que llegue ese momento, 380 tiradores, acompañados por otros tantos apurridores, lanzarán unos 19.200 más desde diferentes puntos de la villa. Lo que supondrá que en pocos minutos, alrededor de cinco, se disparen casi 100.000 elementos pirotécnicos –exactamente 99.200– en un solo espectáculo. Todo ello sucederá pasadas las ocho de la tarde, cuando la procesión de la Virgen llegue al centro del puente Romano, a pocos metros de su capilla.

No obstante, no es el único momento de las fiestas en el que se puede disfrutar de los espectáculos pirotécnicos, la pólvora está presente durante todos los festejos cangueses. Ayer a mediodía, comenzaban los actos y también lo hacían a golpe de volador.

Las 39 peñas de la pólvora cumplían con su tradición de colocar sus banderas en sus sedes, repartidas por diferentes ubicaciones del pueblo, y en ese momento se producía una tirada a mano de 15 de ellas. Un sonido que volvería a escucharse durante la tarde y a medianoche, justo antes de los fuegos artificiales organizados por diferentes peñas.

"Todos los días de las fiestas son importantes para las peñas, pero colocar nuestra bandera es símbolo de que empiezan las fiestas, y más para nosotros, que hoy tenemos nuestra tirada nocturna", explicaba José Manuel Álvarez, presidente de la peña La Amistad, que este año celebra su 50 aniversario.

El espíritu de las peñas de las fiestas de Cangas del Narcea gira en torno a la pólvora y Álvarez, que también es el presidente de la Federación de Peñas, calcula que de media cada una de ellas puede tirar entre 40 y 60 docenas de voladores cada día de fiesta. "Lo que siempre comentamos es que en la Descarga, que suele rondar los seis minutos de duración, se tira casi la misma cantidad que tiran todas las peñas a lo largo de las fiestas", compara.

Junto a la peña de La Amistad, en el patio del colegio Maestro Casanova también tiene su sede la peña femenina más antigua, La Mecha, que suma 39 años. Para ellas, ver la bandera ondeando mirando hacia la capilla del Carmen es un momento de "emoción".

En el mediodía del día 15, los niños también son protagonistas gracias al desfile de gigantes y cabezudos que sale del patio del Ayuntamiento y recorre diferentes calles de la capital canguesa. Lo hacen acompañados por la banda de gaitas Son d’Arriba y por las chicas de la peña La Madreña, que se encargan de repartir caramelos.

Una tradición, la del desfile de los gigantes y cabezudos, que ha encontrado relevo generacional. La artífice de que fuera posible fue Leticia Álvarez, quien contagió su pasión por la comitiva a un grupo de amigos que decidieron hacerse cargo de sacar a las calles y hacer bailar a los dos gigantes, conocidos como Telva y Pinón, y lo tres medianos, la princesa, el príncipe y la bruja; una vez que los hermanos Falo y Kiko González decidieron dejarlo en 2020 después de 40 años.

"Yo no soy de aquí, los veía siempre cuando venía y me parecía muy bonito, así que cuando nos dijeron que lo dejaban, una amiga y yo pensamos que no se podía perder y con toda la ilusión decidimos seguir nosotras, para que los niños sean felices", sigue explicando.

Aún están creando una asociación, pero ya son 14 personas involucradas, que tienen la idea de programar actividades y conseguir que los niños vuelvan a hacer cola en la puerta del Ayuntamiento para coger un cabezudo y salir a bailar. "Tenemos muchos planes y esperamos que el Ayuntamiento nos ayude a llevarlos a cabo", subraya Leticia Álvarez, que es la encargada de sacar al príncipe.

Silvia Vicente, también involucrada en el proyecto, asegura que lo que le motivó fue ver el agradecimiento de los niños. "Es muy gratificante ver a los niños lo bien que lo pasan y cómo están aquí esperando para llevar un cabezudo", subraya.

Los gigantes y cabezudos volveran a desfilar en Cangas el próximo viernes 21 de julio.

