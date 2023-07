Partido Popular y Vox han escenificado este lunes, durante el pleno de organización del Ayuntamiento de Tineo, el primer desencuentro de su gobierno de coalición. La formación de Abascal votó en contra de la propuesta salarial que planteó la regidora del PP, Montserrat Fernández, y que dio a conocer este periódico horas antes de la sesión plenaria. La propuesta planteaba pasar de los 120.460 euros de gasto en sueldos del último mandato del PSOE a 146,231 euros, es decir, una subida del 21%.

"Le dijimos que íbamos a votar en contra de la subida del gasto global en sueldos. La Alcaldesa lo sabía, nosotros no engañamos a nadie", señala el portavoz de Vox, Luis López, molesto con que se aumente el montante reservado a los cargos públicos. La propuesta tumbada planteaba 146.231 euros de presupuesto en retribuciones repartidos en siete ediles liberados: la Alcaldesa y dos compañeros del PP estarían a tiempo completo, mientras que habría cuatro concejales más con liberaciones parciales, dos populares y otros dos de Vox.

La regidora admite que el voto en contra de su socio de gobierno deja “todo en el aire” y ahora deberá reunirse con los de Vox para hallar una solución. “A ver qué se puede hacer”, señala Montserrat Fernández, quien explica que había un “medio acuerdo” con los de Vox sobre el planteamiento llevado a pleno. La regidora es consciente de que su propuesta supone una subida global con respecto al anterior mandato del PSOE, si bien justifica la liberación completa de dos ediles de su formación, pues dejan sus puestos de trabajo para incorporarse a tiempo completo al gobierno tinetense y, opina, merecen “ganar un sueldo normal”.

Fernández cree que sus socios no están de acuerdo con estas liberaciones exclusivas y lanza un mensaje a los ediles de Vox: “Creo que nadie trabaja gratis y si uno quiere reducir el gasto público también puede renunciar a su salario”. En este sentido, señala que las liberaciones planteadas para los concejales de Vox (el 75% para Luis López, que llevará Agenda de Desarrollo Local y Turismo, y el 70% para Sergio Martínez, quien asumirá Juventud, Infancia, Ocio y Tiempo libre y Escuela de Salud) son “excesivas” para las materias de las que se ocupan. En este sentido, defiende que, aunque todos “se están dejando la piel”, las carteras que asumen los ediles populares tienen más carga de trabajo.

El portavoz de Vox entiende que este desencuentro no afecta al pacto de gobierno, aunque admite cierta decepción con lo ocurrido, sobre todo “si tienes un poco de amor propio y respeto por tus palabras”. No en vano, tanto PP como Vox fueron muy críticos en el anterior mandato con la asignación salarial de los concejales. “No se puede predicar una cosa y hacer otra. Nosotros lo tenemos claro, no engañamos a nadie, ni a los vecinos ni al socio de gobierno”, señala Luis López, quien indica que su formación se lleva el 33,33% del gasto total en salarios. “Nos bajamos un 6,88 por ciento para que esa cantidad pasase a los concejales del PP, pero sin subir los sueldos”, añade.

El exalcalde socialista, José Ramón Feito, es ahora el jefe de la oposición y muestra su sorpresa por lo ocurrido en la sesión plenaria: “Me quedé un poco sorprendido porque pensé que cuando se llevaban a pleno los asuntos, iban acordados. Si no se ponen de acuerdo en el pleno de organización, no sé lo que pasará para tomar decisiones por el bien de los ciudadanos”.

Feito cuestiona además la subida salarial del 21% pretendida: “Estamos de acuerdo en que para desempeñar un cargo pública tienes que cobrar, pero no se puede decir una cosa en la oposición y luego otra nada más entras a gobernar. Tanto la Alcaldesa como Vox criticaban los sueldos cuando gobernaba el PSOE”. El portavoz socialista también lamenta que se haya fijado la hora de los plenos a las diez de la mañana, una hora que “coarta la participación” de los vecinos en las sesiones.