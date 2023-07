El palacio de los Selgas: un legado que genera riqueza en Cudillero más de un siglo después

Ezequiel y Fortunato Selgas, y las nueras de éste último, Carmen y Manuela Fagalde tendrían muchos motivos para congratularse de saber que hoy en día el objetivo con el que construyeron, los primeros, y contribuyeron a conservar y acrecentar, las segundas, la famosa Quinta de El Pito sigue vigente y da sus frutos. Porque el palacete levantado en este pequeño núcleo de Cudillero a finales del XIX que alberga una ingente y valiosa colección artística de los hermanos es más que nunca un importante revulsivo para los negocios que a su alrededor se ubican. Algo que es lo que querían los Selgas-Fagalde, obsesionados con que su fortuna e iniciativas redundasen en el bien de los vecinos de El Pito.

Así lo consiguieron con la construcción de la iglesia de San Juan y la fundación de las avanzadas para la época escuelas, que evolucionaron hasta ser ahora uno de los institutos de secundaria más destacados de Asturias. Y así lo siguen consiguiendo hoy en día a través del palacete –en trámites para se declarado Bien de Interés Cultural (BIC)–, cuya apertura al turismo es sinónimo de trabajo y buenos ingresos para la hostelería y hotelería de El Pito. Un sector que nunca pierde la oportunidad de reclamar a la Fundación Selgas-Fagalde, gestora de los bienes de la familia, que las visitas se mantengan todo el año y no solo tres meses en verano.

Éste es el segundo consecutivo que la Quinta ha abierto –en principio iba a ser de forma bienal– y en el mesón y tapería El Centro, ubicado a un puñado de metros de la verja principal de entrada a los jardines, no pueden estar más que contentos. Así lo constata Mihai Craita, al frente de este negocio que junto a su compañero Mihai Cihodaru abrieron en marzo de 2022. Haga sol y más si hace bruma y llovizna –como el miércoles– llegan a tener hasta arriba el restaurante. En el caso del miércoles, un lleno repartido entre aquellos que habían reservado y los que sobre la marcha recalaron allí obligados por la llovizna. La mayoría acudió El Pito para ver el palacete de los Selgas, "una auténtica maravilla, todo un descubrimiento y una sorpresa", como atinaron a decir dos turistas madrileñas a la carrera camino del coche a la salida del mismo.

Mihai Craita, natural de Constanza (Rumanía) y 15 años afincado en Asturias, se declara afortunado de servir comidas al lado de la antigua residencia de Ezequiel y Fortunato. "Todo el mundo dice lo mismo, que es espectacular. Y hay mucha gente que lo descubre aquí sobre la marcha, sin saber que tenemos esto aquí. Una pareja se fue el otro día muy contenta por poder visitar algo así de forma inesperada. Para nosotros es clave", explica Craita. En El Centro empezó con su amigo Cihodaru, en la cocina, tras varios años trabajando juntos un restaurante de Cudillero. Ahora son 9 en plantilla en total, incluida su mujer Vasi. "Y no paramos", asegura. Este miércoles calculaba dar unas 80 comidas, una cifra que se repite casi a diario desde la apertura de la quinta. "Hace un año empezamos con 55 o 60 comidas y nuestro primer verano ya notamos las visitas a los Selgas, pero este mucho más", apunta.

La declaración de BIC del conjunto artístico y su legado es visto en El Pito como una buena noticia que, de alguna forma, da tranquilidad a vecinos y pequeños empresarios locales al ver preservado el legado de los Selgas, una familia que estaría más que feliz de ver más fuerte que nunca la huella de su legado artístico y espíritu emprendedor.

Lo sabe bien la que fue amiga de Carmen y Manuela, Carmen García de la Mata, que no deja de lamentarse porque "me da mucha pena que estando en Asturias haya muy poca gente que conozca La Quinta. Si gracias a esto del patrimonio (el expediente de Bien de Interés Cultural) la gente quiere descubrir más esta joya que tenemos aquí en Cudillero me parecería genial". Y, conocedora como es de todo lo que atesora el Palacio, los jardines y edificios anextos, García de la Mata anima a que "igual que en Asturias se habla del Bellas Artes, ahora hablen más de La Quinta".

Sabe que sería el deseo de la familia Selgas Fagalde, a cuyas últimas herederas –las hermanas Carmen y Manuela– las recuerda como "unas personas encantadoras y muy atentas y generosas. Y nunca decían que no a nadie que les pidiera visitar La Quinta".