Pocos días antes de las elecciones municipales del pasado mayo, la entonces Alcaldesa en funciones de Tapia, la socialista Ana Vigón, firmó un decreto inadmitiendo las solicitudes cursadas por Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y dar encaje a la mina de oro de Salave. El nuevo regidor, el popular Pedro Fernández, avala la postura de su predecesora, que actuó en base a un informe jurídico externo: "El Ayuntamiento va a tener la postura que tenía hasta ahora". Así lo expresó el Alcalde antes de participar, junto a otros dirigentes del Noroccidente, en un encuentro convocado por la plataforma Oro No, que canaliza el movimiento de oposición al plan minero tapiego.

El nuevo regidor, que no ve la mina de oro como parte del futuro que necesita el concejo, explica que ya ha mantenido una reunión con el abogado responsable del citado informe jurídico. "El abogado nos dice que vamos bien por la ruta que se está llevando y vamos a seguir. Ahora hay que esperar porque el asunto está en los juzgados", señala Pedro Fernández, quien se muestra partidario de que estos asuntos de complejidad jurídica estén en manos de profesionales solventes en la materia.

Por su parte, Ana Vigón, también presente en el encuentro, reiteró que el decreto firmado antes de las elecciones atiende al informe jurídico en el que se consideraba el proyecto como "incompatible" con el actual planeamiento urbanístico. No en vano, los terrenos afectados disponen de protección y están calificados como Suelo No Urbanizable de Interés Agropecuario y Forestal, así como de Especial Protección de Cauces Fluviales. "La empresa tiene el derecho de petición, pero el Ayuntamiento no tiene obligación de resolver esas solicitudes", señaló Vigón, que pide al nuevo gobierno "sensibilidad con los sectores productivos que son la base de la economía del Ayuntamiento de Tapia". Y añadió: "Les pedimos que no hagan absolutamente nada que ponga en peligro esos sectores económicos".

La plataforma Oro No, en boca de Eduardo Cando, explicó que la idea del encuentro es retomar las reuniones periódicas que se celebran desde 2021 para hacer un frente común entre los diferentes sectores afectados por el proyecto minero. Tras el cambio de gobierno, querían tener un primer contacto con las nuevas corporaciones para trasladarles "la extrema preocupación que tenemos por este proyecto y pedir que trabajen por solucionar esto de una vez y dejar de tener esta amenaza con la que llevamos dos décadas y que tendría un coste social, medioambiental y economómico muy grande". Cando resume que el colectivo busca trasladar a los políticos la preocupación vecinal por este proyecto, así como "pedirles una solución y que trabajen todos juntos, que no haya partidismos aquí".

Al encuentro asistieron también los Alcaldes de Vegadeo, César Álvarez; Castropol, Francisco Javier Vinjoy; El Franco, Cecilia Pérez; Coaña, Rosana González y Navia, Ana Isabel Fernández. Esta última ya estuvo presente como líder de la oposición del PP en Navia en las reuniones previas: "Desde el PP de Navia hemos sido claros en el mandato anterior y hemos estado aquí siempre que hemos podido y apoyado todas las manifestaciones que implicaban la defensa de los intereses del sector pesquero. La situación es la misma con la única diferencia de que estamos en posición de gobierno, pero con la misma voluntad firme de seguir apoyándoles a ellos y a sus reivindicaciones por tratarse de un sector primario muy importante en nuestro municipio".

En la reunión, a la que también asistió la edil de IU de Navia, Margarita Iglesias, y la exdiputada de Podemos Nuria Rodríguez, hubo representantes del sector turístico, agroganadero y turístico. En este sentido, participaron los patrones mayores de Viavélez (El Franco), Ortiguera (Coaña), Puerto de Vega (Navia) y Luarca (Valdés).