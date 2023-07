La fotógrafa asturiana Elena Olay presentó este martes en Luarca la exposición "El Sueño de Fonte Baxa", que pretende ser una invitación a descubrir toda la belleza y los secretos que esconde el popular jardín valdesano. "Me gustaría que la exposición sirva para que la gente se anime a visitarlo en todas las épocas del año, que lo recorran y vea lo que yo he visto. Ojalá sea una fuente de inspiración porque es un sitio muy especial", precisa.

Olay es natural de Oviedo aunque tiene fuertes vínculos en Luarca, villa de la que procede toda su familia. Sin embargo, no fue hasta que conoció a su pareja, Beltrán Pedregal, cuando tuvo la oportunidad de conocer los secretos y los entresijos del jardín de El Chano. Y es que Pedregal es el hijo de los creadores del espacio, José Rivero y Rosa María Pardo. "Para mi ha sido un privilegio conocer el espacio de la mano de sus creadores y ahora en esta exposición muestro lo que yo veo allí, que es color, naturaleza salvaje y el sueño de un niño, José Rivera, que se hizo realidad", señala Olay unas horas antes de inaugurar esta muestra de doce fotografías que se puede visitar en el Casino de Luarca.

Fue Beltrán, comisario y diseñador de la muestra, quien animó a Elena a recorrer con su cámara el jardín. Ella, que lleva años dedicada a la fotografía de moda, se lo tomó como un reto y a ello dedicó muchas horas, durante un año y medio. "Me daba bastante respeto. Además yo trabajo con foto digital, que es la inmediatez, y decidí trabajar en analógico, a la antigua usanza. Lo hice con la idea de disfrutar y tomármelo con calma. Me lo podía permitir porque era un trabajo que no tenía límite de tiempo", cuenta, convencida de que este proyecto tendrá continuidad porque "estoy enganchada al jardín y a la foto de naturaleza".

Recorrió el jardín en épocas diferentes del año, también a horas distintas para captar todo su esplendor y califica el trabajo de "experiencia especial". "Muchas veces estaba yo sola con mi cámara buscando luces, colores... buscaba la luz perfecta y disfrutaba de cada momento, por eso me gustaría que la gente no se quedase solo con la imagen del jardín en verano y lo visite en todas las épocas del año", relata la artista.

Acabó entre sus manos con cientos de fotografías y fue labor de Beltrán Pedregal, que también realiza visitas guiadas al espacio que crearon sus padres, el quedarse con la selección final. "También se involucraron en la selección los creadores del jardín", cuenta Olay, orgullosa del trabajo final para aportar a la divulgación de un lugar "mágico, único e irrepetible".