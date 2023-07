Una decena de niños da vida a los cabezudos en Cangas del Narcea

"Todo el año estoy esperando a que llegue este momento porque me encanta llevar el cabezudo e ir saludando a los niños", asegura Carmelo López, de 12 años, que ayer estaba antes de mediodía en la puerta del Ayuntamiento para hacer cola y poder recibir una de las cabezas que forman parte del desfile de gigantes y cabezudos que cada 15 y 21 de julio recorre el centro de Cangas del Narcea bailando con la música de la banda Son d’Arriba.

Una decena de niños formaron parte en esta edición de la comparsa y muchos de ellos lo hacen por tradición familiar y para evitar que esta costumbre se pierda. Es el caso de Javier Avello, de 13 años, que aunque este fue su primer año como participante tiene claro que hay que involucrarse para que las tradiciones no desaparezcan. "Vine por primera vez el día 15, me gustó y ahora repito, porque esto es algo que se lleva haciendo muchos años y si la gente no viene se perderá y yo no quiero que eso pase", argumenta. Cangas del Narcea despide hoy sus fiestas con la celebración de La Magdalena, su patrona, donde los voladores volverán a estallar sobre el cielo.