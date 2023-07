El periodista y fotógrafo Carlos Cuesta inaugura el próximo martes en Puerto de Vega (Navia) una exposición que rinde tributo a las pequeñas embarcaciones amarradas en los puertos de Asturias. La muestra, titulada "emBARCA2", incluye una selección de veintiocho imágenes capturadas con el teléfono móvil durante el último año. "Las barcas son iconos de vida y esperanza", señala el autor, que llevará sus trabajos a otros concejos de la región.

"Cada barca, cada lancha, cada chalana son un oráculo de imágenes, sentimientos y belleza. Un viaje cercano de pescadores intrépidos a ese mar universal", señala Cuesta en el cartel anunciador de una muestra que se podrá contemplar hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura de Puerto de Vega. El autor señala que se trata de fotos "sencillas, pero hechas con sentimiento", con las que pretende transmitir todo el simbolismo de las pequeñas embarcaciones, llenas de color, que "dan mucho ambiente y estética" a los puertos de la región.

Cuenta el profesional, habitual colaborador de LA NUEVA ESPAÑA y presidente de la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo (Aspet), que aunque es aficionado a la fotografía desde siempre, llevaba tiempo sin exponer sus trabajos. Además, es la primera vez que se anima con una muestra de fotos tomadas con un dispositivo móvil. "El móvil tiene menos prestaciones que una cámara, pero funciona bien para estas fotos de proximidad. Intento cuidar el detalle, la perspectiva y poner mucho sentimiento", reflexiona.

La muestra ha sido prologada por el fotógrafo Jorge Alonso Molina, quien señala que "la fotografía es algo más que una forma de expresarse en Carlos, es la herramienta que prolonga y aviva su forma poética de narrar". Destaca Alonso Molina la "sensibilidad y capacidad de observar e imaginar" que posee Cuesta. La mayoría de las imágenes son detalles de barcas, amarradas a puerto, algunas de ellas en estado de abandono, pero también ha capturado fotografías de algunos marineros que las usan para faenar en el Cantábrico.

Aunque la primera foto de este proyecto fue tomada en Villaviciosa, Cuesta quiso empezar formalmente en Puerto de Vega su itinerario por los puertos de la región. De ahí que haya decidido que la villa naviega sea el lugar idóneo para presentar la muestra. "Puerto de Vega es un lugar icónico. Voy mucho, me gusta y tengo allí un buen amigo que me abrió las puertas del mundo marinero. La verdad es que he sido muy bien recibido", señala Cuesta, que se confiesa visitante asiduo del Occidente, un territorio "que tiene magia, mucho sabor, buen ambiente y buena gente".