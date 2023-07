La empresa que promueve una proyecto residencial en Villademar, núcleo rural pegado a la turística villa de Cudillero, no ha presentado por el momento ningún proyecto de ejecución en el Ayuntamiento. Desde el Consistorio dejan claro que el único movimiento de la promotora ha sido la delimitación de su ámbito de actuación, que es un trámite relacionado con los lindes de las fincas afectadas e independiente del proyecto final de actuación que pueda plantear esta firma.

La última decisión adoptada en Cudillero al respecto de esta promoción se remonta al año 2009 cuando se dio luz verde al plan parcial que daría cabida al proyecto. En el momento de la aprobación, el plan salió adelante con una única alegación y sin el rechazo vecinal que tiene ahora. Con todo, desde el gobierno cudillerense explican que la actuación a la que se dio el visto bueno nada tiene que ver con el "megaproyecto del que se habla" y al que los vecinos de Villademar se oponen.

Denuncia el vecindario que se pretende una construcción de cuatrocientas viviendas, que incluye pisos de hasta cuatro alturas que alterarían la fisonomía de la zona. Sin embargo, desde el Consistorio exponen que "de lo que se pretendía, se llegó a aprobar la mitad". Además, lanzan un mensaje de "tranquilidad" a los residentes, ya que ahora mismo no hay ningún proyecto sobre la mesa. "La capacidad urbanística que se aprobó para esos terrenos está acorde con la normativa vigente en el Principado", añaden las mismas fuentes municipales. No obstante, hasta que no se presente un proyecto concreto de actuación, el Ayuntamiento no decidirá si se permite o no.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturias emitió un comunicado rechazando el proyecto de construcción de una urbanización en Villademar, un núcleo rural de poco más de trescientos habitantes.