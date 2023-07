La fatalidad que acabó con la vida de José Juan, vecino de Villayón: una quema controlada que se reavivó

La tranquila localidad de Busmente, en Villayón, fue el escenario, este jueves, de un dramático suceso en el que perdió la vida el vecino José Juan Acero. Todo parece indicar, a falta de los resultados de la autopsia, que falleció a consecuencia de la inhalación de gases mientras trataba de sofocar por sus propios medios un incendio de una finca próxima a su domicilio. Trataron de reanimarle durante muchos minutos pero no fue posible salvar la vida de José Juan, de 76 años.

"Era una persona solitaria, que vivía a su manera, pero ni se metía con nadie ni molestaba a nadie. Teníamos un trato cordial con él", cuentan los vecinos, que lamentan el fallecimiento del hombre en tan graves circunstancias. "Es una desgracia que haya muerto de esta manera y todo el pueblo lo lamenta", señala una mujer que conocía al fallecido.

Según el relato vecinal, Acero quería limpiar de maleza la esquina de una de sus fincas, ubicada en pleno centro del pueblo. Intentó encontrar a alguien que hiciera el trabajo, pero no lo consiguió, así que decidió hacer una quema controlada para acabar con las malas hierbas. Prendió fuego el miércoles, aprovechando la jornada de niebla que hubo en la zona, pero el fuego se avivó con el día de sol y altas temperaturas de este jueves. En torno a las dos de la tarde alguien dio la voz de alarma. "Había mucho humo, no se veía nada, pero llegaron allí unos vecinos que insistían en que estaba allí. Con una cuba se echó agua en la finca y, en cuanto bajó el humo, lo vimos allí tirado. Estaba junto a una pala de cuatro dientes con la que debía estar apagando el fuego", relata un testigo que prefiere no dar su nombre.

"Estaba en el medio del fuego y, cuando lo encontraron, aún tenía algo de pulso. Siguiendo las indicaciones de los médicos lo estuvieron tratando de reanimar hasta que llegaron los sanitarios. Fue un cacho grande, más de media hora, pero no sirvió de nada", añade este testigo de los hechos. Cuando llegaron los equipos sanitarios a la zona, nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre que llevaba años jubilado.

Cuentan sus vecinos que era una persona solitaria, sin mujer ni hijos, que vivía solo en una casa grande, de las primeras del pueblo. Nació en Busmente, el mismo pueblo donde ayer falleció en trágicas circunstancias. En sus años de juventud ejerció de camionero y después tuvo trabajos variados, incluso se desempeñó temporalmente como peón del Ayuntamiento dentro de unos planes de inserción laboral. "Plantaba fabas y tenía algún cerdo y ovejas. Lo veías por ahí con sus cosas. Era un hombre tranquilo que hacía lo que le daba la gana sin molestar a nadie", añaden sus conocidos.

Hasta la zona se desplazó la BRIF de Tineo con el helicóptero y una cuadrilla de nueve bomberos forestales. También acudieron efectivos del parque de bomberos de Barres (Castropol), que fueron los últimos en abandonar la zona, pasadas las cinco de la tarde y tras enfriar el área quemada. Efectivos de la Guardia Civil también se desplazaron al lugar del suceso, que aguardaron hasta que el forense procedió al levantamiento del cuerpo.

"Hubo mucho revuelo, se juntó mucha gente del pueblo al conocer la noticia", cuentan los vecinos, poco acostumbrados a sucesos que perturben la tranquila vida en esta localidad a unos cuatro kilómetros de la capital del concejo.