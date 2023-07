El diseñador asturiano (de Tapia de Casariego) Arturo Obegero pisa cada día con más fuerza en el mundo de la moda. Tanto que la revista "Vogue", una de las referencias internacionales del sector, le ha dedicado varias páginas para contar toda su trayectoria y sus inquietudes. Y una de ellas le ha dado para sacarle partido al pedrero de Tapia.

Así, Obegero cuenta que siempre ha estado interesado en que su marca fuera lo más sostenible posible –se sabía que ha hecho incluso una colección entera con cortinas de terciopelo de teatros que habían cerrado por el covid–. Y lo ha llevado al máximo ya que ideó un "top" que ha causado furor utilizando cristales recogidos en la playa de Tapia. Y fue posible porque pidió colaboración a los niños y otras gentes de Tapia, que le enviaron los cristales que iban encontrando. Ahora también les ha buscado otro uso. "También hacemos joyas con ellos. Es una manera de crear belleza mediante desechos", explica el creador.

En la entrevista, Obegero cuenta cómo se multiplicó su fascinación por la moda. "Cuando tuve acceso a Internet me volví loco viendo los desfiles de Alexander McQueen, la época de Balenciaga con Ghesquière, la de Riccardo Tisci en Givenchy", recuerda. Pudo estudiar patronaje en Coruña y a fuerza de insistir logró que le admitieran en un curso corto de Central Saint Martins, la prestigiosa universidad londinense. "Era un poco como ir a Hogwarts; Harry Potter en versión asturiana", dice con humor. Ahora, tras años de estudios y aprendizaje, con grandes renuncias y momentos que se siente en la élite, ha logrado que su firma sea reconocida en París y ha creado el lenguaje de estilo que quería y que define como "una estética que fusiona elementos toreros y flamencos con la mitología de Asturias". Donde hay lugar para los vestidos de sus abuelos, para el azabache, para la fotografía de Man Ray... y para todo. Y de fondo siempre Tapia y su origen "en una familia normal; jijo de una madre soltera que trabaja como enfermera. Y mi entorno nada tiene que ver con el que maneja el poder (...) Me debato entre crear moda que inspire y estar rodeado de gente que no me interesa". Ahora siente que diseña "piezas más cercanas al público; intento bascular entre fantasía y realidad, que es mi mayor obsesión".