Rodrigo Cuevas invita a bailar "La Romería" en el Prestoso, el festival asturiano que le cautiva

El "Prestoso Fest" bailará el viernes con "La Romería", la gira más imaginativa y rompedora con Rodrigo Cuevas. Lugar: Cangas del Narcea. Hora: 22.00 horas. El artista ovetense publicará el 22 de septiembre el disco "Manual de Romería".

–¿Presta actuar en el "Prestoso"?

–Presta mogollón, la primera vez que voy a tocar en un festival tan guapo, fechu con tanto cariño.

La vida tiene para Cuevas (Oviedo, 1986) vibrantes latidos de romería: "Lo intento, lo intento. No todos los días puedes estar de romería, claro, pero últimamente me doy cuenta de que sí tengo que trabajar más en vivir una romería en el sentido amplio de la palabra. No es estar todo el día de fiesta, ¿eh?, sino ser consciente de todo lo bueno que nos pasa por delante". Y a él le pasan muchas cosas buenas: "Imagínate, hace 6 ó 7 años pensar que iba a estar tocando en... yo que sé, Portugal, con un lleno absoluto, ante 5.000 personas... ¿Quién imagina eso?"

Le esperan docenas de actuaciones en los próximos meses. ¿Da vértigo? "No, parece que fue rápido porque en 7 años cambiaron muchas cosas, pero, en realidad, yo lo viví como un proceso muy lento y muy artesanal. O sea, que no fue como que ‘venga, saqué mi primer disco y de repente, no sé dónde estoy’ , sino que vamos yendo muy pasín a pasín hacia donde queremos y como queremos". Admite que a veces tanto viaje se hace duro y cansado, pero "no me planteo otra cosa, para mí es una suerte dedicarme a lo que me gusta. Por cinco horas que puedas estar incómodo no te vas a cansar de ser Rodrigo Cuevas. Para nada".

Después de trabajar con alguien como Raül Refree, ahora le ha hecho con otro peso pesado: Eduardo Cabra. Enlace Asturias-Puerto Rico. "Muy guay. Con ambos productores trabajé con un planteamiento similar: quería buscar una persona ajena a nosotros que hiciera un viaje por Asturias, que conociera la música tradicional de aquí, y que desde ahí construyéramos una propuesta con mucha tensión entre el planteamiento y el resultado. Refree estaba súper lejos de lo que yo podía acceder y Eduardo Cabra era como... A ver, te dicen, ¿con quién te gustaría producir el disco? Pues con Eduardo Cabra, pero, vamos, como quien dice con Jesucristo". En "La casa del sombrero" que posee Cabra hubo mucha realidad mágica: "Hay una comunidad cultural que se junta allí. El baño está lleno de ‘Grammys’, no te digo más. Estás cagando rodeando de treinta premios, por lo menos. Inspira bastante".

Asturias y Puerto Rico tienen más puntos en común de lo que podría pensarse: "Claro, fue español hasta 1898, y eso se nota, es uno de los países de América Latina culturalmente más cercanos aunque lo tenemos mucho más olvidado. En la forma de ser de los puertorriqueños lo notas. Luego también tienen, por ejemplo, toda una tradición de percusión, de panderos de mano, que lo llaman la plena. Así hicimos la canción ‘Casares’, me apetecía hacer un baile tradicional combinado con unos panderos de plena. Tienen una pérdida demográfica muy importante de gente joven que marcha a los Estados Unidos. Lo que pasa aquí también, ¿no? Una cultura propia, súperrica, maravillosa, y muy potente, y sin embargo, dejamos morir la lengua, dejamos morir las tradiciones".

¿Tiene su romería reservado el derecho de admisión? "Uy, no, yo invitaría a todo el mundo. Las romerías tienen que ser abiertas a todo el mundo. Eso sí, quien tenga comportamientos no respetuosos con los demás se va fuera. Pero, en principio, está todo el mundo invitado". Se ríe (¿ironiza?) cuando se le habla del posible rechazo que pueda generar en algunos sectores conservadores: "No encuentro ningún rechazo. Me siento súper querido y así lo demuestra la gente todo el tiempo".

El primer punto en un manual de romería sería: "‘A la romería se viene a bailar. O se viene a mirar para llevar que contar. Pero habrás de hacerlo con disimulo para que no te llames mirón y te manden a tomar por culo’. Y el segundo. ‘Cuando se llega a la romería se ha de llegar con una presunción poliamorosa como filosofía de vida. Es decir, se da una putivuelta, que te vean, dejarse ver, no escoger ni que te escojan, que te ronden y que te silben, que te bailen y que te guiñen y que te tiren el anzuelo y que te revuelvan el pelo. Y si pican, pues que piquen".

La canción de "Más Animal" es trabajar "con la chulería con la que se desafíen paisanas y paisanos, en un desafío de letras, de echar un cantar y el otro te responde, y combinado con una muñeira de Allande, como mezclar hip hop con la música tradicional, ese rollo de estado tan adolescente de estar todo el rato como desafiándote con el otro, de forma juguetona y creativa que me encanta". Hay temas que le costaron mucho, "no les acababa de ver la redondez y estaba muy inseguro mientras los grababa. Pero hay otros que salieron súper rápido y parecía que estaban ya redondos y que funcionaban perfectamente, que eran coherentes. Pasé por todas las fases. De pensar que era final de mi carrera y al día siguiente lo ves como un discazo. Bipolar no, tripolar". Quería también apelar un poco a la verbena y a todo lo que pasa en la romería, que no es solo la bucólico pastoril, también me mola el rollo de la lentejuela, la horteradilla. E hicimos una escenografía maravillosa, con mucha lentejuela y brillibrilli". Pasa de polémicas sobre vetos políticos: "No soy como ellos. Están todos invitados. Yo me llevo bien con todo el mundo. Mis vecinos lo saben. No dejaría a nadie fuera. Además, creo en la reinserción".