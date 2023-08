El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, quien gobierna en minoría con la agrupación independiente Castropol Avante, cobrará 3.308 euros brutos al mes. Finalmente, los partidos de la oposición, PP y PSOE, votaron a favor de la propuesta económica socialista si bien el pleno fue convocado por el PP, algo que preludia un mandato lleno de incertidumbre ya que el partido que gobierna no tiene mayoría en la Corporación municipal. Castropol Avante convocó una primera sesión para decidir las liberaciones, pero el punto no se pudo aprobar por el rechazado de PP y PSOE. La desconfianza de la oposición surgió por la liberación parcial de una de las concejales, Miriam Moya, con la que ninguna formación está de acuerdo.

Castropol Avante volvió a convocar otro pleno. Esta vez, PSOE y PP rechazaron el planteamiento por un asunto de forma: no había transcurrido el tiempo requerido entre la primera sesión plenaria y la que pretendía programar. Pasados unos días, el PP registró la convocatoria. "Vimos la necesidad de convocar este pleno extraordinario para dar carpetazo ya al tema de las liberaciones y que la persona que le corresponde dirigir el Ayuntamiento se ponga a trabajar en beneficio de los vecinos", manifestó a este diario el portavoz 'popular', Marcos Fernández. "Desde el primer día consideramos que el alcalde sí que debía de tener retribución, pero no más liberaciones y por eso convocamos el pleno", añadió. Por su parte, el PSOE no atendió la llamada de este diario. En todo caso sí explicó en sus redes sociales el sentido de su voto favorable: "La retribución del Alcalde nos parece demasiado alta, pero con afán de desatascar la situación, nuestro voto fue a favor", detallaron desde el perfil de la agrupación socialista de Castropol.

Castropol Avante es una plataforma independiente que se formó tras las discrepancias surgidas entre el gobierno socialista de Castropol y la propia agrupación socialista del concejo. Francisco Javier Vinjoy, quien fue alcalde socialista de Castropol el pasado mandato, fundó esta plataforma con la mayor parte de los concejales del mismo ejecutivo socialista tras desconfiar del criterio del partido a nivel nacional, que ordenó repetir unas elecciones primarias, pero no vetó por defectos de forma, como pretendía Vinjoy y su equipo, la participación de la otra candidatura, que dirigía Arturo Álvarez. El último renunció a su acta de concejal tras los sorprendentes resultados electores.

Castropol Avante ganó las elecciones al lograr cinco concejales, pero no la mayoría en la Corporación municipal, algo que a falta de un acuerdo de gobierno para todo el mandato político, le obliga a dialogar y llegar a consenso con los dos partidos de la oposición, PP y PSOE, que tienen tres concejales cada uno.