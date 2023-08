Michel Camilo, en Navia: "Que se preparen para un concierto de mucha emoción y sentimiento"

Al pianista dominicano Michel Camilo (1954), un virtuoso del jazz latino y en general de todo lo que se pueda tocar con un teclado, le esperaba ayer una fabada en Navia. "Es lo bonito de poder tomarse cuatro o cinco días de descanso entre los conciertos, que te permite estar con amigos y disfrutar de la gastronomía de los lugares; me encanta la fabada y también los percebes, que por aquí los hay muy buenos", cuenta dejando de entrada la carta de presentación de un artista generoso en su tiempo y de conversación distendida. Camilo ha llegado con tiempo a la localidad del occidente asturiano donde mañana por la noche está dispuesto a ofrecer, con su "compadre" el guitarrista almeriense José Fernández Torres, Tomatito, un concierto "lleno de mucha emoción y de mucho sentimiento. Que se prepare el público. Da igual que el sitio sea una sala mayor o menor; la intensidad, la intención y la pasión que ponemos es la misma", declara el músico.

El recital de los dos virtuosos forma parte del XXI Festival Horacio Icasto que se celebra en la sala que lleva su nombre del Cine Fantasio. "Me hace mucha ilusión ver cómo ha quedado, porque la última vez que vine a Navia estaba en obras", relata Michel Camilo.

La Fundación Reny Picot es la organizadora del concierto –también del que se ha programado para la noche del lunes 7 de agosto, de Richard Galliano New York Tango Trío, el gran músico del acordeón y bandoneón con su formación– y será su presentación como una institución privada sin ánimo de lucro que pretende ayudar al desarrollo cultural, educativo y social de la comunidad.

Desde la organización, con la asociación Amigos del Concierto al frente, se han visto de nuevo desbordados por la alta demanda de entradas y van a instalar sillas, pantalla y sonido en el exterior del cine para poder acoger al mayor número de público posible.

Lo que se espera para la noche del sábado –el concierto será a las 22.00 horas– es que fluya, como siempre en sus conciertos, esa gran mezcla de jazz latino y flamenco que son capaces de enhebrar los dos artistas tras muchos años de compartir escenario. A Asturias llegan tras su paso por las Noches del Botánico de Madrid y en Navia será la segunda vez que escuchen en concierto a Michel Camilo. "Esta vez es un concierto completamente diferente. Hace unos años vine solo y este es un recital con otro formato. Con Tomatito ya he hecho tres discos, hemos completado la trilogía "Spain", y en este concierto suenan algunas de las canciones favoritas de los fans. Es un recital muy amplio con mucho color y mucho rito", describe el dominicano. Asegura que habrá "música clásica, pero también estándar de jazz, música de cine..., es un repertorio muy amplio con el que disfrutamos muchísimo".

Son tres discos y casi tres décadas de ese singular dúo, que en sus actuaciones –como en la reciente de Madrid– se muestra totalmente consolidado y con una química en el escenario que contagia. Ahora, incluso se atreven a interpretar el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y es que ninguno de los dos intérpretes le pone pegas a casi nada, y menos que nadie Michel Camilo, que ya sea solo frente al piano, en pareja, en trío o con orquesta sinfónica, demuestra que lo que importa es el disfrute total de la música.

Camilo, que vive afincado en Nueva York desde hace décadas, y que tocó por primera vez en España como integrante del quinteto de Paquito Rivera –que lo necesitaba para su gira por el país– no duda en incluir un apunte de su larga relación con Navia. "La primera vez que vine por esta zona fue a Puerto de Vega a ver a un amigo, Luis Álvarez. Veníamos de un festival de jazz de Italia y me dejaron sin maletas, sin ropa..., así que tuvimos que venir a Navia a comprar ropa y en una tienda me resolvieron la vida. Luego, tiempo después, conocí en Nueva York a Juan Coloma –Juan Rodríguez Coloma, que está al frente de la Fundación Reny Picot junto a su hermana Rocío, hijos del empresario Francisco Rodríguez– y cuando salió Navia en la conversación no lo podíamos creer".

Con ese buen ritmo y buen talante, Michel Camilo prepara estos días su concierto en la Sala del cine Fantasio.