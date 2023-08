La Fundación Reny Picot se pone de largo con buena música y "sentimiento que llega al corazón"

Ilusión fue lo que transmitieron anoche durante su concierto en el cine Fantasio de Navia el pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista flamenco José Fernández, "Tomatito". Ilusión por partida triple: por la música, por el directo e ilusión, también, por la esperanza. "Todo puede ir mejor con la música", decía Tomatito horas antes de actuar en el XXI Festival Horacio Icasto, organizado por la recién creada Fundación Reny Picot, de la empresa láctea naviega (Industrias Lácteas Asturianas, Ilas) propietaria de esta marca comercial.

Ambos artistas se mostraron agradecidos por compartir espacio y música en un lugar como Navia, pequeño, pero con gran capacidad "para el cariño", sentenció Michel Camilo, quien ya tuvo la oportunidad de disfrutar y tocar en este concejo en 2018. Su repertorio fue y no fue sorpresa, "porque todos los directos tienen eso, sorpresa". Como la vida que se vive realmente en directo. Interpretaron las canciones que el dúo considera que son las más queridas de sus 25 años de trayectoria en común. Por eso la noche estuvo cargada de "recuerdos y sentimientos". Cada pieza sonó nueva porque según los músicos todo vuelve a nacer "una vez más" cuando están juntos en el escenario. No hay dos momentos idénticos para la misma canción y "siempre" para que todo salga como debe o se espera hay que estar pendiente de la otra parte, del otro músico, de su danza o coreografía poco pensada. "La música por fortuna no es algo estático", reflexionaban ambos antes del concierto, sabedores que su grado de complicidad tras más de dos décadas tocando juntos es innegable.

"Hay que esperarse, sentir juntos, tener mucho cuidado y paciencia", destacó Camilo. Seguros como están de que su repertorio merece los mejores recursos, desplazaron desde Madrid uno de los pianos con los graban los discos para el especial concierto de Navia, ese que rinde tributo al pianista y compositor argentino Horacio Icasto (1940-2013). El público se mostró atento y cariñoso, como esperaban los artistas, quienes horas antes probaron el sonido en el recuperado cine Fantasio y se impresionaron por su capacidad técnica y por "lo bonito que es".

El concierto se sintió "íntimo". "En un lugar así, pequeño, siempre llegas más al corazón; aquí solo hay música y sentimientos y un homenaje a un gran músico", sentenció Tomatito. Ambos dieron las gracias a la Fundación Reny Picot por hacer posible el concierto, gratuito para todos los asistentes. "Ojalá hubiese más fundaciones así de motivadas para apoyar el arte", apuntó Michel Camilo. Porque "la vida sin música sería muy aburrida", según Tomatito. "En estos tiempos que corren tan difíciles la música es la forma de desahogarse, unirse, tiene todas las partes", añadió.

Ellos lo pasan bien juntos. Quizás por eso no temen el escenario y cada vez que ponen un pie en él disfrutan y hacen disfrutar. Tras esa seguridad hay horas de ensayo y reflexiones, como las que este sábado hacían en Navia poco antes de ofrecer un concierto único en el calendario cultural del verano del Occidente. No dudaron en contar que muchas veces acuden a todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para probar cosas nuevas y observar matices. Es "el buen uso", subrayó Tomatito, de esta inteligencia artificial que apura a la sociedad, pero, dicen, "nunca logrará sustituir los directos" y todo lo que se siente en ellos. "No podrá reemplazarnos; lo que ha pasado es que lo directos son ahora más especiales porque se ha popularizado el streaming o digital", opinó Michel Camilo. Tras la pandemia uno "ha aprendido a plasmar lo mejor de así desde el salón de su casa", pero hay que salir fuera para contar y ver al público "para sentir".

Con las sesiones musicales en directo "pasan cosas que son únicas, irrepetibles, todo sale naturalmente". "Siempre nos sorprendemos", profundizó Camilo. "Exploramos más las piezas, se comprenden siempre mejor en directo", dijo.

El dúo que en la noche del sábado conquistó Navia pasó varios días en el concejo, y pudo conocer de cerca "el clima maravilloso de Asturias, el aire puro, el buen comer y lo bonito que es todo aquí, verde". No faltaron la fabada ni los percebes ni tampoco el buen descanso por una temperatura idónea: "Se agradece mucho estar aquí en estas fechas porque venimos de calores infernales".

Los artistas no quisieron despedirse sin transmitir esperanza, esa que ofrece la música: "La trae y nos hace estar vivos, sentir que merece la pena vivir", concluyó Michel Camilo. Ellos hacen con jazz y flamenco, estilos que "no son hermanos, pero sí son primos". "Tiene un inicio, un final y el centro es improvisación, desahogo musical", profundizó Tomatito.

La Fundación Reny Picot volverá a sorprender este lunes, siete de agosto, con la organización de un concierto de Richard Galliano New York Tango Trío en idéntico escenario a las 22.00 horas.