Cadavedo mostró ayer su eterno agradecimiento a la labor del Padre Galo en favor de su tierra. En la misma casa donde se crio, se hizo memoria de la historia que hay detrás de la rehabilitación de este edificio. Ocurrió hace 25 años, cuando la vivienda amenazaba ruina y obligó a los gobernentes de entonces, de distintos colores políticos (PP y PSOE), a entenderse por el bien común.

Para recordarlo, testimoniaron en Cadavedo ayer el exalcalde de Valdés, Jesús Landeira, y las exconsejeras de Educación, Amelia Valcárcel y Victoria Rodríguez. Landeira contó en este acto organizado por la Sociedad Popular La Regalina, que el clamor del pueblo por recuperar el legado del Padre Galo "era unánime".

El Ayuntamiento de Valdés, tras no pocos contratiempos, hizo posible la adquisición de la casa natal, "pero –dijo Landeira– después me pregunto cómo se logró el dinero, aquellos 57 millones de pesetas de entonces (unos 600.000 euros de ahora, considerando la inflación desde 1998)". Fue Amelia Valcárcel quien impulsó el proyecto, tras reconocer que el Padre Galo, como dijo en Cadavedo, "fue uno de los grandes de la lingua asturiana; no hay ninguno mejor que él". "Allá donde exista la memoria de algo tan grande, existe el respeto por las cosas importantes", apuntó. Victoria Rodríguez fue otra de las piezas claves del puzle. En el acto apuntó que el proyecto "tenía que disponer de dinero porque así lo quería la sociedad". "No fue fácil, pero siempre tuve el apoyo del presidente Sergio Marqués", señaló.

En el acto participaron también el director del RIDEA, Ramón Rodríguez; el director general de Cultura, Antón García; y el pregonero de La Regalina, José Manuel Fernández.