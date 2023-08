El último gran vuelo de "El Marqués", el rey del palomar: 794 kilómetros de Chiclana a Barcia

Santiago López cría palomas desde hace treinta años. La afición le llegó de niño, "culpa de mi hermano", explica. Estos días una de sus aves ha alcanzado un hito: "El Marqués", un palomo que suma un nuevo éxito a su extenso palmarés al recorrer la distancia que separa Chiclana de la Frontera de su casa de Barcia, 794,5 kilómetros en 19 horas y 21 minutos.

"Es especial", confiesa López mientras habla de colombofilia, esa afición que ocupa buena parte de su tiempo. Dice que sin pasión por lo que hace "nada sería lo mismo". Destila seriedad y la transmite de alguna manera a sus palomas. Habla de ese deporte, que tiene algo de arte y está ligado a muchas leyendas nostálgicas, con ánimo de culto. Cría cien ejemplares al año y nunca se cansa de limpiar el palomar, el hábitat de unas aves que le dan enormes satisfacciones. "Es emocionante; hay que vivirlo", dice.

López asegura que para acometer retos con garantía de éxito hay que ser disciplinado. Sus palomas lo son. Gracias a sus cuidados están debidamente alimentadas. Todo suma si se quiere que las palomas salgan ilesas de los largos recorridos que se proponen. "En primer lugar, deben tener energía", apunta. Eso supone controlar la alimentación y suplementar con vitaminas. También cumplir con su carta de vacunación. Una paloma "no será capaz de hacer un largo recorrido" si no está alimentada convenientemente: lo justo que le permita hacer el viaje y no menos, por ejemplo, que la invite a parar. En segundo lugar, hay que entrenar. Deben conocer primero los puntos cardinales, saber volver a casa. Se empieza por recorridos pequeños que después se van alargando. Las palomas saben que su casa es su casa porque allí comen. Llevará un proceso instruirlas para que, al sonido de un silbato, reconozcan que es la hora de comer.

Para Santiago López, hablar de colombofilia es explicar una lección muy aprendida, pero para aquellos que desconocen esta práctica deportiva, todo se vuelve novedad y sorpresa.

En el ADN de una paloma "está volver a su casa", cuenta. "Es su gran proeza", opina López. Por eso, el animal hace todo lo posible por regresar. El caso de "El Marqués" es especial porque ha hecho más de un largo recorrido retornando ileso a su descanso: volvió a Barcia cinco veces desde Badajoz, dos veces desde Sevilla, y una vez, la última hace pocos días, desde Chiclana de la Frontera.

Para superar los obstáculos del camino, el ave debe ser hábil y tener mucha suerte. Cuenta Rico que hay depredadores, como el azor y el halcón, y que la paloma también debe enfrentarse, en su caso, a meteorología adversa en ocasiones. La niebla es uno de los elementos que dificultan su tránsito y suele ser frecuente en el límite entre León y Asturias. Tampoco la lluvia ayuda.

"El Marqués" participó en unas veinte carreras a lo largo de los últimos cuatro años y siempre regresó a casa. Hay pocas palomas con ese palmarés en el país. Ahora se jubila. Está previsto que se dedique a criar. Lo que se sabe es que no volverá a salir para competir por decisión de su dueño. "Ya no vamos a arriesgar más con él", concreta López. Siendo como es "As" de gran fondo regional, "As" regional de dos años y "As" regional de superprestigio de tres años, se merece un descanso.

En su casa, cercana a la autovía del Cantábrico, López reflexiona sobre el devenir de este deporte federado que en Asturias cuenta con siete asociaciones y una federación. "Para empezar, ya no se ven canarios en las casas; los jóvenes están a otras cosas", profundiza. Pero ver, alimentar, mimar y, en definitiva, cuidar a los animales siempre es una satisfacción para el ser humano.

"La naturaleza es increíble", cuenta Santiago López con un halo de nostalgia, mientras habla de los recorridos y velocidades de las aves y promete seguir criando y cuidando palomas, unas aves maravillosas que, quizás por tenerlas tan cerca, no se valoran ni conocen lo suficiente.