La profesora y artista María Luz Rodríguez Somoza, "Lulas", recibió ayer el XXV premio "Vegadense del Año". Un emotivo acto rodeó la entrega de este ya veterano galardón que tiene como fin reconocer la trayectoria y valía de personas vinculadas al concejo. "Lulas" subió al escenario. arrancó un sentido y largo aplauso del público y dedicó emocionada su galardón.

El "Vegadense del Año" fue en este edición para "los valores que represento, que son los de el respeto hacia nuestras costumbres y tradiciones; colaborando altruistamente para el bien común, siendo generosa como me enseñaron en casa mis padres, a los que quiero recordar como personas que querían a su familia y a su pueblo, generosos y participativos y que nos dieron una lección de vida", dijo. Precisamente son estos los valores que ha intentado transmitir en casa y también a los miles de alumnos a los que durante 20 años ha dado clase de materias relacionadas con el arte en el instituto "Elisa y Luis Villamil" de Vegadeo. Para los jóvenes y personas que ya no son de su generación tuvo también un mensaje. "Espero que hagáis un esfuerzo por acercaros a vuestras raíces participando en lo que podáis; eso os hará no solo mejores personas, sino que os aportará una vida más feliz, como hoy es mi caso, que recibo los frutos de ese respeto y cariño por lo nuestro acompañada de mis gentes", apuntó.

En el acto se recordó a "Lulas" como una veigueña, presidenta también de la asociación cultural "As Quintas" de La Caridad, "que no solo ha embellecido nuestro pueblo con su arte, sino que ha dedicado muchas horas de su tiempo a colaborar en diversas actividades socioculturales".

Este año se recibieron tres candidaturas. Todas llegan de la sociedad civil. El jurado se decantó por "Lulas", que fue propuesta por la familia Isabel Oliveros, Luis Casteleiro y la asociación "Medalla milagrosa". La historia de "Lulas" es también la historia de su familia, muy conocida en el concejo. Precisamente la protagonista quiso tener un recuerdo especial para su madre, fallecida en noviembre. "Quiero anunciar que me haré socia de la asociación para ocupar el hueco que dejó mi madre en noviembre, que como sabéis era la primera mujer socia de la asociación", recordó "Lulas", quien recordó que es la segunda vez que sube al mismo escenario, en idéntico acto para recoger este premio. Lo hizo junto a mis compañeros del instituto hace años "cuando los encuentros teatrales fueron vegadenses del año, encuentros que tuve la suerte de coordinar durante siete años seguidos de la mano de una persona que confiaba mucho en mí y cuyo auditorio hoy lleva su nombre. Mi recuerdo para el bibliotecario Félix Menéndez", explicó "Lulas". La artista también recordó en su discurso a la primera mujer que recibió en solidario el galardón, una mirada femenina que ella, tal y como contó en LA NUEVA ESPAÑA, echaba de menos en la trayectoria de este premio: "Mi enhorabuena hoy para Fernanda, de la pastelería 'Santaufemia', que estaréis de acuerdo conmigo en que nos hizo a todos la vida más dulce.

La portavoz del colectivo organizador, Marta Santamarina, anunció que la asociación supera con esta entrega las bodas de plata del galardón, que seguirá activo. "A esta lista seguirán muchos más, porque Amigos de Vegadeo y su concejo sigue apostando por mantener viva la historia, la cultura, la lengua y las tradiciones locales", profundizó en su intervención. "Es un referente indiscutible en la comarca", opinó del premio y destacó que en él participa la sociedad porque son los colectivos o las personas (sumando tres firmas) las que pueden proponer a los candidatos. En enero se abre el plazo.