Navelgas explota su filón dorado

Batea en mano salieron ayer del Museo del Oro de Asturias más de un centenar de personas en dirección al río Navelgas con el afán aventurero de convertirse en buscadores de oro en el marco del XVII certamen de esta actividad. Dirigidos por la familia Sanfiz, fundadores de la asociación de buscadores de oro "Enrique Sanfiz", los asistentes se introdujeron en la tradición de arrancar del interior del cauce las pepitas doradas camufladas entre la arena y las piedras.

A los pocos minutos de dar inicio el certamen, el oro ya comenzaba a brillar en las bateas de los participantes, lo que animó la búsqueda e hizo que los aprendices de bateadores se afanasen en la labor. Detectar esa emoción en el rostro de quien encuentra por primera vez una pepita en el río es lo que más llena a los organizadores de un encuentro que busca perpetuar la memoria delos primeros bateadores de oro de Navelgas, Enrique Sanfiz y Eustaquio Fernández.

"Cuando murió mi padre en el 92, antes había fallecido Eustaquio. Los que aprendimos de ellos nos juntábamos por el verano en el río, era una reunión de buscadores de oro a la que cada año se iba sumando gente que se iba enterando y se convirtió en esto que vemos hoy", explica Carlos Sanfiz, que tiene claro que esta actividad no va a desaparecer nunca del río Navelgas. "La gente se engancha porque siente la curiosidad de buscar oro en el río, co mo curre desde hace tres mil años. Ya los pésicos lo buscaban, así que esto no muere, en Navelgas está garantizado", subraya. De hecho, apunta que muchos participantes en el certamen vuelven posteriormente a la localidad tinetense con sus autocaravanas y se pasan un mes buscando oro en el río.

Entre los buscadores de ayer se encontraba la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, que fue de las primeras en recoger en su batea una pepita de un buen tamaño. Roqueñí alabó la apuesta de Navelgas por conseguir hacer de una tradición "una actividad turística, cultural, deportiva y un atractivo para una zona con esta riqueza natural". A su lado también se animaron a batear la alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández (PP) y los concejales Luis López (Vox) y José Ramón Feito (PSOE).

Zaragoza, Navarra, Valencia, Madrid, y por supuesto, de diferentes puntos de Asturias fueron algunos de los lugares de los que llegaron los participantes de esta nueva edición del certamen. Unos hicieron el viaje expresamente, mientras que otros se encontraron la propuesta al estar de vacaciones en la región y decidieron acudir a Navelgas.

Koldo Ugarte, de Navarra, viajó durante la noche, al finalizar su jornada de trabajo. Su intención es aprender a batear después de haberse encontrado con antiguas minas de oro en su comunidad. "Mi intención es buscar oro y quiero aprender a batear", explica.

Buscar oro en el río Navelgas fue el regalo de cumpleaños que tuvo el madrileño Fernando Reguero. "Le encanta la búsqueda de oro, así que lo metí en Google y me apareció este certamen y aquí estamos, llegados de Madrid", explica Gloria Montalbán, que reconoce que aunque a ella no le llamaba la atención, la actividad en Navelgas hizo que "me esté entrando el gusanillo".

Desde Valencia se desplazaron José Luis de Julián y su hijo David para poder batear en el río, puesto que al chaval "le hace ilusión encontrar oro" y él mismo reconoce que su afición le viene del youtuber natural de Navelgas Virgilio García y su canal "Detección metálica". Los zaragozanos Izarbe Gil y Miguel Ángel Escudero estaban de vacaciones en Asturias cuando se encontraron con la propuesta y decidieron probar. "Nos pareció una actividad muy curiosa, vamos con dos niños de 11 años y lo de buscar oro es muy llamativo", explica ella.

Además, la jornada contó con las conferencias de Emilio Pérez y José Luis Pérez sobre la antigua mina de oro de Navelgas y las rutas vaqueiras de la zona, así como con la posibilidad de visitar el Museo del Oro.