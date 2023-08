Tineo cierra las fiestas de San Roque a todo color. La capital tinetense disfrutó de un colorido desfile en el que no faltaron una carroza dedicada al "Gran Prix". Los concursantes del famoso formato televisivo recrearon pruebas y convencieron a un público que no dudó en aplaudir. El desfile también tuvo recuerdo a las meriendas en el campo de San Roque, a la cultura caballar del concejo y hasta a los baños. No faltó la música de la banda ni de las charangas y por unas horas la localidad fue todo color y risas. Cerraron el multitdinario desfile las carrozas del rey y la reina, que se presentaron con sus respectivos cabelleros y damas.