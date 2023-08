Los asturianos de Tineo y los castellanoleoneses de Aguilar de Campoo vuelven a 'El Grand Prix del Verano' para enfrentarse en la primera semifinal de este lunes, con Elena Furiase en la grada azul de Tineo y José Mota en la grada amarilla de Aguilar de Campoo.

Ramón García, Michelle Calvó, Cristinini, Wilbur, la vaquilla y el dinosaurio acompañarán a los aspirantes en este duelo decisivo. Eso sí, está vez no será Belinda Washington la que acompañe al equipo asturiano, como ocurrió en el anterior programa en el que los de Tineo vencieron al equipo valenciano de Los Montesinos. Washington hizo una actuación memorable en la mítica prueba de los Superbolos. Jhon, el tinetense que se encargaba de lanzar a ciegas la bola siguiendo las "instrucciones" de Belinda Washington, se convirtió en uno de los momentos punteros de la noche. Se conjugaron los nervios de Jhon -"Jhonny", lo llamaba la madrina- con la falta de claridad en las palabras de Belinda Washington, que no se centraba entre derecha o izquierda o le soltaba directrices imposibles de aplicar para alguien que va con los ojos tapados. Acabó Jhon mareado, casi estampándose él mismo contra los bolos o disparando la bola contra el presentador, Ramón García, que tuvo que echar cuerpo a tierra para evitar ser golpeado. Todo un espectáculo hilarante. Y, por supuesto, Jhon no derribó ni un solo bolo, algo extremadamente inusual. Así se convirtió Belinda Washington en carne de meme y chascarrillo en las redes.

Belinda Washington:

-Date la vuelta, Johyny, date la vuelta.

- ¡Ahí no, Johny, ahí no!



🫣 Johny y Belinda, Belinda y Johny jugando a los súper bolos en el Grand Prix.#GrandPrix4 pic.twitter.com/0mCPcFCOZi — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 14, 2023

Elena Furiase será la encargada ahora de amadrinar a los de Tineo en la semifinal y todas las miradas estarán puestas en ella tras la actuación memorable de Belinda Washington. Además, los asturianos se la juegan. El vencedor irá directamente en la primera final de 'El Grand Prix del Verano' después de 18 años.