En Tineo solo faltó Ramonchu

Disfrutó Tineo este viernes de su popular desfile de carrozas, que "pone la guinda" a las fiestas de San Roque. Este año estuvo cargado de diversión porque el grupo de personas que participa en el "Grand Prix del verano" y representa a Tineo confeccionó una carroza basada en el famoso formato telesivo. Las 35 personas se echaron a la calle y con material elaborado con sus manos recrearon tres pruebas: patata caliente, baloncesto en pañales y pingüinos matemáticos. Solo faltó Ramonchu.

"Lo que hacemos es pasarlo bien y eso se transmite", opinó la artífice de tanta juerga, Blanca de la Cera. El desfile tuvo para todos los gustos. Los amigos de El Pedregal también se sumaron y con una carroza dedicada a la vida de los bares de los pueblos puso baile a la fiesta. No faltó una diligencia protegida por mafiosos. También hubo un grupo que recordó la merienda en el campo de San Roque y la agrupación de amantes de los caballos de Tineo salió a escena con animales incluidos. La floristería Domingo, empresa familiar que desfila desde hace casi 30 años, llevó a cabo un homenaje al baño que, eso sí, no incluyó váter. Se pudieron ver gotas de agua, una ducha y cepillos de dientes, entre otros motivos. "La íbamos a hacer el año pasamos y no pudimos por luto", contó Elena Fernández, su creadora.

El rey y sus caballeros y la reina y sus damas cerraron una fiesta seguido por una multitud y que llenó Tineo de color y carcajadas gracias a los organizadores: el Ayuntamiento y la federación de peñas.