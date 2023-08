El astrofísico y divulgador de la Agencia Espacial Europa Juan Ángel Vaquerizo (Madrid, 1967) visita estos días Asturias para participar en las jornadas «Allande Stars», dedicadas a la astronomía y la historia local. Es su primera vez en este concejo del Suroccidente, para el que solo tiene buenas palabras. «Es maravilloso, una preciosidad, un verdadero paraíso», dice. Este sábado explicó en una ponencia cómo se busca vida más allá de la Tierra.

–¿Qué le ha parecido Allande?

–No conocía este parte de Asturias. Sí Gijón, Oviedo y Luarca. Con Allande estoy impactado. Hay que pensar que yo vengo de Madrid, del duro asfalto y aquí todo es verde. Es un lugar maravilloso, una preciosidad, un verdadero paraíso.

–De su labor como divulgador, cuéntenos qué le impresiona.

–Que todavía existan diferencias entre niños y niñas cuando se habla de la carrera espacial. Tengo la impresión, y así lo veo en las jornadas que hacemos de divulgación desde la Agencia Especial Europa, de que las niñas ven esta profesión como algo de hombres. Por eso siempre aprovecho cualquier ocasión para decir lo mismo. Todos y todas son capaces de desarrollar sus sueños y su carrera espacial. Esto va de talentos, no de géneros. En mi opinión, esto pasa porque se ven pocas mujeres astronautas, que es lo que más llama la atención. Ahora tenemos, por cierto, una española, Sara García. Es un ejemplo a seguir.

–¿Son necesarios encuentros como el de Allande?

–Sin duda. Dan a conocer la ciencia y esto es importante, porque la sociedad en la que vivimos necesita tener cultura científica no sólo para ser más sabia, también para conocer los avances tecnológicos y cómo eso afecta a sus vidas. La cultura científica ligada al conocimiento del cielo, el que ves, es una fórmula interesante porque liga la ciencia a las raíces que todos tenemos. Aquí tenéis un cielo maravilloso. No hay contaminación lumínica y entonces es muy fácil sobrecogerte con lo que ves si miras arriba. En ese momento te haces todas las preguntas; te hace pensar en tu sitio y en lo que tiene de especial. En estos lugares donde hay abandono, a través de estas jornadas y mirando al cielo, se recuperan de alguna forma las raíces. Allande conoce los últimos avances en el estudio del universo y los contextualiza aquí.

–Su ponencia se titula «Agua y vida en el sistema solar»...

–La capacidad que tenemos de enviar misiones robóticas por todo el sistema solar amplía el fenómeno de la vida fuera de la tierra. Ahora queremos enviar seres humanos a Marte. Investigando Marte pretendemos conocer algo más de la historia de Tierra, de cómo empezó aquí la vida, porque es algo que no está claro. Gracias a estas investigaciones sabremos en qué lugares del sistema solar hay agua líquida presente o pasada, para así conocer algo más de la Tierra.

–¿Qué no se sabe del origen de la vida?

–El origen de la vida en la Tierra está oculto porque no tenemos restos de esa época y nuestro planeta es muy activo a nivel geológico. Es decir, el material de aquella época ha desaparecido. Lo que tenemos ahora es una vida muy evolucionada. Estamos intentando estudiar los orígenes de la vida en un planeta, el nuestro, que lleva miles de millones de años con vida. Fuera de la Tierra, lo que vemos en Marte, por ejemplo, es cómo era hace miles de millones de años. Nos retorna a esas épocas en las que había vida en la Tierra desde un planeta que no ha cambiado tanto, que se ha mantenido como es ahora durante los últimos tres mil millones de años. En este sentido, estudiando Marte podremos saber cómo era entonces la Tierra.

–El que hay vida más allá de la Tierra es un hecho...

–En astrobiología estudiamos cómo puede aparecer en el universo la vida, qué condiciones se tienen que dar. Hay muchos planetas fuera del sistema solar. Tan lejos que no se pueden estudiar. Pero tenemos Marte o lunas heladas. Si hay agua líquida bajo la superficie del hielo, allí puede haber biología y vida. La vida es una fenómeno que se da en el universo cuando las condiciones del entorno permiten la evolución química, de lo simple a lo complejo. Con esa perspectiva, no estamos solos. La lógica nos dice que las condiciones pueden darse, pero no se sabe dónde.

–¿Debemos mirar más al cielo?

–No debemos olvidar nunca que formamos parte de un universo inmenso y eso lo vemos cada vez que miramos al cielo. Es sobrecogedor, pero también es algo que impulsó el conocimiento desde hace siglos. La curiosidad por el universo ha sido una de las grandes energías que movió al ser humano.

–¿España está bien posicionada en materia de investigación astrofísica?

–Aquí la astrofísica es un campo fértil. Somos una potencia mundial: estamos entre los diez primeros países del mundo en cuanto a investigación. Nuestro problema es la fuga de talentos de la que tanto se habla. Es real. Tenemos buenos investigadores, pero no somos capaces de retenerlos en el país. Es una asignatura pendiente.

–¿Qué se puede hacer desde su punto de vista?

–En España la ciencia es pública, no funciona con mecenazgos ni patrocinios. Si sabemos que es así, la inversión en ciencia debe ser continuada y sostenida. España está preparada. Tenemos en Canarias el mayor telescopio del mundo y el cielo de Canarias es uno de los mejores de mundo.

–¿Puede decirnos qué mito o leyenda pasa por una verdad?

–Hay muchas cosas. Los horóscopos no tienen validez científica (risas). También dicen que el ser humano no ha llegado nunca a la Luna...En todo caso, a mí lo que más me impresiona es lo que se piensa de las estaciones. Se cree que es verano porque el sol está más cerca de la Tierra e invierno porque está más lejos y no es así. Tiene que ver con cómo inciden los rayos de sol en la superficie. El sol está alto en verano y los rayos son más perpendiculares. En invierno está más bajo y por eso las temperaturas no son tan altas y por eso, también, son diferentes en los dos hemisferios. Hay errores que se ven incluso en los libros, como cuando se dibuja la órbita con una circunferencia. En realidad, es elíptica.

–¿Hay que hacer más en los colegios para sensibilizar sobre el estudio del universo? ¿Cómo?

–Desde la Agencia Espacial Europea hacemos muchas actividades para escolares. Ahora estamos trabajando con los profesores para que tengan la capacidad de llevar esos conocimientos de astrofísica a las aulas.

–¿Le ha sorprendido algo del público de Allande?

–Su especial interés. Se ve en sus caras. Además, hay disparidad de edades y eso es bueno.