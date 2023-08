Luarca pone a bailar a San Timoteo

"La fiesta de San Timoteo es inigualable. Yo conocí muchas pero ninguna como esta y es por la alegría que tiene", asegura la luarquesa María Esther Álvarez, que llegó pronto al campo de San Timoteo para coger un sitio privilegiado dentro del pórtico de la capilla y así poder ver desde primera línea la salida del Santo. Una aparición muy esperada por los romeros, que da paso a una procesión muy poco convencional, donde los presentes cantan al unísono y levantan sus bastones, además de sus móviles para inmortalizar el momento.

Tras el acto religioso, los miembros de la Cofradía de San Timoteo salieron con la imagen de su patrón a hombros a la puerta de la capilla, rodeada de romeros que no querían perderse ese momento mágico en el que todos alzan la voz para cantarle el "Cumpleaños feliz", mientras las campanas del templo no paran de sonar y los portadores del Santo lo hacen bailar. Entre aplausos y al grito de "Timoteo eo, eo", respondido por la multitud, arrancó una procesión por medio del campo que finalizó en la capilla con nuevos cánticos. "Es un muchacho excelente", el himno de San Timoteo, la habanera "Ven a Luarca" y nuevamente el “Cumpleaños feliz”, el himno de Asturias y el del Santo, sonaron al regreso de la imagen a su capilla, todo ello interpretado por la banda de música "La Reina del Truébano" y cantado por los presentes, como si de un gran coro se tratase.

Para llegar a este momento, muchos de los asistentes realizaron una procesión previa, que les llevó desde el centro de Luarca hasta el campo siguiendo al mítico carro de “El Pardín” de Almuña, en la que también participaron los gigantes y cabezudos. En esta subida a la zona donde se celebra el festejo cada una de las peñas que conforman la fiesta lleva sus propios carros llenos de la comida y bebida que compartirán en el campo durante todo el día.

"Se tiene que vivir"

"Esta es una fiesta que se tiene que vivir, no se puede venir a solo a ver, hay que subir detrás del carro que va repartiendo el vino desde Luarca y venir a la procesión, a cantar a San Timoteo", apunta Ángel Luis Fernández, que confesaba que había iniciado una petición en la plataforma "Change.org" para proponer que se declare Fiesta de Interés Turístico Nacional, "para que todos los que están fuera puedan celebrar san Timoteo, porque mucha gente cuando no puede venir le entra la nostalgia y piden fotos y vídeos", cuenta.

Una fiesta familiar y de amigos, que busca mantener una tradición centenaria que arrancó precisamente con un grupo de amigos compartiendo una comida campestre, que disfrutaron tanto que decidieron convertirla en fiesta. Así lo resume Mamen Mundaka que espera que no llegue a convertirse en "otro tipo de fiesta" y lamenta que se haya tenido que llegar a hacer controles de drogas y bebida. "Eso no forma parte de la tradición festiva y me alegro de que cada año se implementen más controles para mantener la tradición".

Algo con lo que también está de acuerdo Ana Cristina Suárez, que tampoco quiere ver San Timoteo convertido en "un macrobotellón". "Lo importante de esta fiesta es la tradición, porque si no las nuevas generaciones no van a tener fiesta que celebrar", explica, acompañada por su hijo de ocho años. En este sentido, mostró su acuerdo con la decisión de la Cofradía de prohibir el acceso al campo con bebidas de alta graduación. Una norma, que a mediodía, el equipo de seguridad contratado para el evento aseguraba que se estaba respetando por parte de los romeros que acudían a disfrutar de la comida campestre.