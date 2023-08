San Tirso de Abres está inmerso estos días en la celebración de su 32.ª Semana Cultural que organiza la Asociación Cultural San Tirso del Eo. El pregón, a cargo de Alfredo Castaño Fernández, mecánico y artesano autodidacta que elabora instrumentos musicales, abrió ayer el programa en la plaza de San Juan.

No obstante, el domingo ya tuvo lugar un sentido homenaje al vecino José María Enríquez Rancaño, que falleció el pasado septiembre y no había podido cumplir con la encomienda de dar el pregón de la Semana Cultural de 2022. Más conocido como Pepe Enríquez Rancaño, que había sido jefe de mantenimiento de la empresa Mafsa y jefe de taller de Uro, no llegó a compartir con sus vecinos el pregón que tenía preparado. Por ello, en la tarde del domingo se decidió recordarle dando lectura a ese texto tan especial para todos con la presencia de numerosos amigos, vecinos y conocidos.

La actividad que tendrá lugar la tarde de este martes, también en el auditorio y a las 20.00 horas, será la presentación del poemario "Taramundi, mil versos", de Alberto Calvín Corredoira. Le acompañarán Pablo Quintana, de la editorial Canela, y Juan Carlos Quintana, colaborador.

Mañana miércoles, a la misma hora y lugar, se podrá conocer más sobre el tren minero que discurría entre Villaodrid y Ribadeo, ya que este año se celebra el 120.º aniversario del final de la obra entre estos dos puntos, lo que supuso la puesta en marcha de la vía férrea en 1903.

Carlos Pardo, técnico de la oficina de turismo de A Pontenova, será el encargado de repasar la importancia de este tren para la comarca del Eo.

Conferencias

Habrá más historia en la tarde del jueves, también a las 20.00 horas en el auditorio municipal, con unas conferencias sobre memoria histórica. La primera, de Miguel Freire, investigador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lleva por título "Escena del asalto de Ribadeo por las fuerzas golpistas el 23 de julio de 1936. Dignificación de las víctimas". La segunda, de Antonio Muñoz Sánchez, Ramón García Piñeiro y Xosé Miguel Fernández Suárez, será "Asturianos del Noroccidente deportados en los campos de concentración nazi". Además, durante toda la semana se podrá visitar la exposición denominada "Stolenmemory/Asturianos".

El viernes, a las 20.30 horas, en el auditorio, se proyectará el documental "Segadores da Órrea en terras de Castela. Unha historia de héroes". Serán 50 minutos de vídeo en el que 31 personas que vivieron en persona el tener que ir a Castilla y León a trabajar como segadores narrarán este "hecho histórico, social, antropológico y cultural".

La Semana Cultural se cerrará con la recreación de la "malla do trigo" de la manera tradicional, un acto que se dedica a la memoria de Manolo de Regina y que tendrá lugar en el área recreativa del río Eo, a partir de las 17.00 horas.

Una vez que finalice la actividad, habrá una merienda para todos los asistentes y un concierto de la Banda de Música de Foz (Lugo).