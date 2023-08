La Guardia Civil ya sabe quién es el hombre hallado muerto en Setienes (Valdés). Los agentes ya han logrado identificar el misterioso cadáver que apareció en un camino, y ahora el caso ha caído en un juzgado de instrucción hasta que se termine de confirmar la causa de la muerte, que según los primeros análisis forenses no sería violenta.

El juez ha decretado secreto de sumario, por lo que no ha trascendido por ahora la identidad del fallecido. Y el forense ha remitido al laboratorio de Madrid pruebas para acabar de corroborar que no hay terceros implicados en el fallecimiento del hombre.

Fue un vecino quien encontró el cadáver en la mañana de este martes, cuando se dirigía con su tractor a una de sus fincas. Con el susto en el cuerpo, el hombre salió corriendo a pedir ayuda a los vecinos de unas casas cercanas, quienes llamaron de inmediato a la Guardia Civil. El cuerpo se encontraba ya muy deteriorado y no era fácilmente identificable.

El camino en el que se produjo el hallazgo no es muy transitado, entre otras cosas porque no tiene salida, de forma que solo lo recorren unos pocos vecinos. Estos habían especulado con que se tratase de una muerte violenta debido al aspecto del cadáver y las circunstancias en que se encontró el cuerpo. En caso de muerte violenta, el hallazgo del fallecido en el camino vecinal tendría cierto sentido, al encontrarse a poca distancia de la Autovía del Cantábrico (A-8), lo que facilitaría una rápida huida. Pero los primeros análisis forenses no han hallado pruebas que ratifiquen esta hipótesis.

Sin embargo, el hallazgo sigue siendo investigado bajo secreto de sumario, por lo que las conclusiones no son, ni mucho menos, definitivas.